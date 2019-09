Positivo por naturaleza, el empate ante el Yeclano y sobre todo la forma de lograrlo, dejó relativamente satisfecho a Enrique Martín, que sacó "muchas cosas positivas" del encuentro "y otras que también tenemos que corregir". El técnico de Campanas prefirió quedarse con el botín de "un punto importante en un campo difícil" gracias a la reacción experimentada en el segundo periodo, gracias principalmente a los hombres de refresco, que "nos han aportado mucho".

En su juicio del choque, el navarro valoró que "ellos han estado acertados" para verse dos tantos arriba, si bien dejó caer, con la boca pequeña, que su equipo pudo "hacer más" en ambas acciones. Y sin detenerse mucho más en la fase inicial, Martín miró ya al tramo final, el mejor del CCF en La Constitución: "Lo teníamos todo perdido, hemos introducido cambios que nos han dado mayor fluidez, ellos estaban más cansados y cómodos con la ventaja, pero el primer gol los ha desestabilizado y ante el hecho ese de no tener nada que perder y poder conseguir el empate nos hemos ido para arriba y hemos encontrado ese acierto que nos hace llevarnos un punto importante en un campo difícil".

El preparador cordobesista quiso dar valor a lo hecho por su gente porque "el Yeclano tiene un equipo muy intenso, manejan bien, son fuertes en segunda jugada y es un campo muy complicado para el equipo contrario, y no será fácil que la gente puntúe aquí". "Siempre vamos a ganar, pero si no puedes... Nos vamos contentos, empatamos un 2-0 abajo que no es fácil", continuó.

Ante la pregunta de si, visto el final, hubiera cambiado algo de su planteamiento inicial, el técnico tiró de sinceridad y advirtió que "lo mismo" había "pensado demasiado en el Yeclano, porque cuando lo he hecho más en mi equipo, casualmente hemos acertado". Todo en parte a una segunda mitad que "había que ganar tras perder la primera 1-0, y lo hemos hecho 2-1, y nos hemos llevado el empate, así de sencillo".

Elogios a los debutantes Novaes y Molina

Dejando a un lado el encuentro en sí, Enrique Martín quiso de nuevo normalizar todo lo que se habla de la falta de juego ofensivo de este Córdoba, matizando que "estamos trabajando, en plena construcción, queremos que no nos hagan gol, tener más ocasiones, pero no podemos esperar que por ser el Córdoba vamos a hacer 20 ocasiones, porque eso es muy complicado. Vamos a tener dos, tres o como mucho cuatro, pero no puedes esperar a tener ocho porque hay tanta igualdad... Tenemos que seguir progresando en todas las líneas, una constante hasta junio que es cuando queremos llegar a los 40 principales, pero mientras tanto tenemos que sufrir, trabajar y disfrutar".

Ya mirando a algunos nombres propios, el navarro dijo que la actuación de Chus Herrero como pivote le dejó satisfecho porque "ha hecho lo que quería que hiciera, ha equilibrado bastante bien, aunque luego necesitábamos más fluidez y eso nos lo ha dado Javi (Flores)". Y destacó, de paso, la aportación de los hombres que entraron desde el banquillo porque "nos han dado mucho más balón, más profundidad".

También tuvo palabras para Gabriel Novaes, autor del 2-1, del que cree que "tiene muy buena pinta", si bien tiene claro que "hay que sacar hasta la última gota de los 23 jugadores". Y especialmente para Xavi Molina, en el que se detuvo bastante más: "Lo he alineado porque en este campo hay mucho juego aéreo y él es muy potente en el cuerpo a cuerpo y de cabeza va muy bien. Creo que ha hecho un partidazo porque jugar contra Iker Torre no es fácil. Nos va a venir muy bien, es competitivo y ha estado francamente bien y ha aportado muchas cosas al equipo".