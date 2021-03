Xavi Molina, jugador del Córdoba CF: "Tenemos claro que es el domingo o nada"

Xavi Molina está plenamente recuperado ya del golpe en la cabeza que le obligó a ser sustituido en el duelo ante El Ejido, hasta el punto de que este miércoles ha sido uno más en la vuelta a los entrenamientos del Córdoba CF para comenzar a preparar el partido ante el Betis Deportivo (El Arcángel, 12:00). Sin duda, el partido más importante en lo que va de temporada: "Tenemos claro que es el domingo o nada", sentencia el zaguero catalán, que confía en que el equipo sepa "dar el mejor nivel para conseguir la victoria".

"El domingo nos tenemos que centrar en ganar nuestro partido, y en eso estamos", ha señalado Xavi Molina, consciente de que la única parte de la ecuación que depende del Córdoba es superar al filial verdiblanco, tras lo que ya habrá tiempo de mirar a lo que haga el Sevilla Atlético ante el Yeclano Deportivo. "Prepararemos todo lo que podamos para poder llevarnos los tres puntos, sabiendo que va a ser difícil, pero tenemos claro que es domingo o nada. Y una vez consigamos los tres puntos, ya miraremos a otros sitios, pero nos tenemos que centrar en nosotros mismos y dar el mejor nivel para conseguir la victoria", comenta.

El veterano futbolista, uno de los cuatro capitanes de la plantilla cordobesista, admite la dificultad de vencer a un Betis Deportivo que es un "muy buen equipo, un filial atípico, con muy buenos jugadores, jugadores experimentados también". Está convencido de que los verdiblancos le "van a poner la cosas muy difíciles", pero confía "plenamente" en que si el Córdoba está a su "nivel" pueda "conseguir los tres puntos" en la fecha final de la primera fase de la competición en el Subgrupo IV-B de la Segunda División B.

Un primer tramo de la temporada en el que el conjunto blanquiverde ha estado muy lejos de lo que se esperaba de él, en lo que Xavi Molina cree que han podido influir "mil factores". Entre ellos las numerosas lesiones acumuladas en estos cinco meses que han hecho que "el equipo no ha tenido la continuidad que podía tener", aunque el catalán prefiere no excusarse en nada: "Estamos donde estamos porque nos lo merecemos, ha habido momentos o partidos en los que con lo mismo podíamos haber sumado muchos más puntos, pero no lo hemos conseguido y ahora nos tenemos que centrar en el presente, en el Betis, que es lo que tenemos y lo más importante".

Un partido en el que el defensa estará de nuevo a disposición de Pablo Alfaro tras el susto del domingo en El Ejido. "Fue un susto, estoy perfectamente, y ya hoy he entrenado con el equipo; ya pasó lo del domingo y preparado para esta semana que va a ser bonita", ha apuntado Molina, que reconoció un empujón de Boris Garrós que provocó el choque con Edu Frías camino del ecuador de la primera mitad, y que le obligó a ser sustituido por Djetei.

"Me lo dejé todo por contestar bien las preguntas que me hizo el doctor, me concentré mucho, pero no surtió efecto; se ve que al perder un poco el conocimiento ya te tienen que cambiar", ha argumentado el jugador, que ha admitido que durante la primera mitad estuvo "algo aturdido y con un poco de sueño, pero después contento porque los chicos consiguieron los tres puntos y esto es una anécdota más".