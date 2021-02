Pablo Alfaro: "Hemos tenido más opciones, pero menos efectividad"

Pablo Alfaro, técnico del Córdoba CF, reconoció marcharse con un importante cabreo por la derrota ante el Sevilla Atlético, aunque defendió que su equipo tuvo más opciones, si bien reconoció que el Córdoba pecó de "menos efectividad" que el filial.

"Nos vamos con ese cabreo y frustración de creer y de sentir que nos hemos merecido más premio. Sabíamos de la dificultad del partido y los puntos fuertes del rival. El plan de partido ha estado bien ejecutado, porque hemos tenido más ocasiones que ellos, pero menos efectividad", apuntó Alfaro en su primer análisis del partido, al que añadió la dificultad de remar contra la expulsión de Alberto del Moral. "Luego es cierto que con tanta igualdad la expulsión decanta un poco el partido, ante un equipo tan poderoso como el Sevilla Atlético, que es u equipo hecho a imagen y semejanza del primer equipo. Han aprovechado el balón parado y al final hemos tenido más opciones, pero el partido se nos ha ido. No queda más que seguir confiando y pensando que este es el camino para revertirlo", apuntó el aragonés.

Alfaro explicó su apuesta por Ródenas de inicio como una variante que cree que aportó cosas distintas al equipo. "Es una variante que pensaba que podría venir bien, porque ellos en la zona de interiores son muy fuertes y no dejan maniobrar. No queríamos caer en esa trampa. Normalmente cuando intentas jugar con gente por dentro el partido suele ser elaborado, con más gente arriba intentas tener más remate y hoy se ha interpretado bien. Es una variante que podemos hacer con los jugadores que han llegado nuevos y son situaciones a las que tenemos que adaptarnos. Excepto por marcar, creo que el partido ha estado más a favor nuestra que de ellos", analizó.

Con todo, el técnico asumió que eso no valió para puntuar y reconoció que se marchaba "fastidiado", porque sabían que "la disputa iba a ser dura, porque ellos te exigen muchísimo en lo físico, y lo hemos igualado y hemos sabido ver sus puntos débiles, pero no hemos sido efectivos y la expulsión influye". Por eso reconoció que volvían a Córdoba "jodidos" porque lo que querían "era ganar".

Asumida la derrota, Alfaro optó por señalar al próximo partido como única meta y no quiso valorar si a su equipo se le escapan las opciones de ascenso. "Es así, no queda otra más que saber que hay que tirar de positividad y creer en ello. Los jugadores saben que este es nuestro camino y si consigues llegar cuatro o cinco veces es más fácil que llegue el gol. Vamos a descansar, a restañar las heridas de hoy, y pensaremos en el próximo partido. Lo que suceda en el partido, Dios dirá. Tenemos que pensar en ganar el siguiente, este ya no es reparable. El equipo en cuanto a ganas e intensidad no le puedo pedir más, pero la igualdad es muchísima. No me gusta perder pero no queda otra que asumirlo y pensar en el próximo partido", lamentó.

Cuestionado por el nerviosismo que pueda surgir en el club respecto a su continuidad, Alfaro no cree que eso vaya a suceder. "Tenemos que pensar en recuperarnos y mirar al siguiente partido. Hay veces que nos metemos metas tan lejanas que no ayudan en nada. Hoy es día de saber que se ha intentado por todos los medios, con nuestras armas, y que una acción a balón parado ha decidido. Hemos tenido más opciones pero menos efectividad", reiteró el entrenador.