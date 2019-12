El técnico del Córdoba CF, Raúl Agné, ha preferido hacer "borrón y cuenta nueva" después de la derrota de su equipo ante el Sanse que supone la eliminación de la Copa del Rey. El técnico aragonés aseguró que vio a su equipo falto de recursos para sobreponerse a los goles encajados, aunque no creyó que fuese por falta de actitud respecto a la competición copera.

"Tengo que felicitar al Sanse, que es justo ganador, nos ha eliminado justamente. Hasta la jugada del primer gol el partido estaba igualado. Con el primer gol ya se les puso muy a su favor. En la segunda parte lo hemos intentado pero nos ha faltado calidad y recursos para igualarlo o forzar algo más", apuntó el técnico blanquiverde, que prefirió "tomárnoslo como un partido más, sacar las conclusiones que yo crea que tengo que sacar y a pensar en el domingo".

Se le cuestionó a Agné si se arrepentía de haber hecho rotaciones y el técnico fue claro al señalar que "no me arrepiento, para nada, al revés. Las plantillas están para disponer de ellas. Yo haré las valoraciones que considere pertinentes pero no me arrepiento. Son jugadores de la primera plantilla del Córdoba y yo confío en ellos, pero al final donde uno tiene que hablar es en el campo. No tengo queja en cuanto a esfuerzo. Creo que ha sido un problema más de calidad y recursos que otra cosa".

El preparador cordobesista insistió en dar mérito al rival, porque "el Sanse ha sido mejor, sobre todo a partir de abrir el marcador y nos ha faltado claridad, calidad y recursos. No lo hemos sabido hacer mejor, no es una cuestión de no querer, sino de no poder hacerlo mejor".

Después de este mal partido, Agné descartó que eso pueda desembocar en alguna decisión respecto a la plantilla ante la inminencia de la apertura del mercado invernal. "Las conclusiones del mercado invernal las sacaremos cuando llegue pero hace tiempo que tengo claro para dónde queremos ir. Somos el Córdoba y estamos obligados a ganar siempre. Veníamos a ganar y supongo que ellos sabrán quién ha jugado bien o mal, pero no voy a sacar conclusiones de esto respecto al mercado invernal", aseguró el aragonés, que prefirió hacer "borrón y cuenta nueva porque tenemos muy poco plazo para pensar en el Marbella, que es un partido muy importante para nosotros".

Pensando ya en ese último duelo del año 2019, Agné apuntó que "estoy encantado de poder centrarme en liga, lo cual no quiere decir que me haya gustado perder, pero ahora toca mirar adelante y eso es el Marbella. Esperamos dar continuidad a la línea ascendente en la que estamos".

El técnico, además, está convencido de que su equipo volverá a su mejor versión el domingo. "No tengo ninguna duda, jugamos en casa, con nuestra gente y vamos a estar bien. Yo me quedo con que venimos de una línea muy buena, hemos decidido hacer lo que hemos hecho y ha salido mal, pero no puedo reprochar ni actitud ni ganas", reiteró.