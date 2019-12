Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante el Sanse

EDU FRÍAS Mal estreno. El meta catalán debutó con la camiseta del Córdoba con derrota y encajando dos goles, prácticamente en los dos primeros balones que fueron dirigidos a su arco. Pudo hacer algo más en ambos.

RAÚL CÁMARA Sitio natural. Después de participar en La Línea cerrando el lateral izquierdo, el madrileño volvió a su perfil natural, en la banda derecha. Se prodigó poco en ataque, entre otras cosas porque le exigieron atrás.

FERNANDO ROMÁN Sacrificado. Titular de nuevo, acumuló alguna que otra imprecisión en el pase. Tuvo una buena ocasión con un cabezazo que salió ligeramente desviado a la salida de un córner. Sustituido al descanso.

ÁNGEL MORENO Poca chicha. Sin opción en la liga, le costó entrar en faena, exigido por el trabajo móvil de Iván Bueno. No supo acertar a mandar a la red un envío desde la esquina. En el acoso final, se le vio perdido.

VÍCTOR RUIZ Proyectado. De nuevo en el lateral, se prodigó mucho en campo contrario, aunque no siempre con el acierto necesario para dar ese último pase. Mirando hacia su portería le costó un punto más.

CHUS HERRERO Director. Situado de nuevo como mediocentro posicional, fue el encargado de iniciar el juego ofensivo del equipo en el primer acto, perdiéndose en mucho juego directo. Acabó el choque como central.

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ Perdido. Gozó de 90 minutos tras perder la titularidad y no fue capaz de ser el canalizador ofensivo que necesitaba el bloque. Tiene que tener más valentía para dar pases hacia adelante.

ZELU Desaparecido. Sin capacidad ni apenas opciones para desbordar, apenas se le vio en los 45 minutos que estuvo en el campo, salvo para echar una mano atrás. Acabó quedándose fuera en el intermedio.

SEBAS MOYANO Al espacio. Comenzó jugando por dentro y terminó por fuera. En el primer rol, buscó de manera constante la espalda a la zaga, pero apenas si lo consiguió con éxito. Le faltó continuidad.

FRAN GÓMEZ Primera oportunidad. Después de estar en el banquillo en La Linea, vivió su primer partido, y de titular, con el primer equipo. El juvenil actuó a pierna cambiada, en la izquierda, y apenas se le vio.

JUANTO ORTUÑO De espaldas. Ha perdido la confianza y hasta su sitio en la alineación titular de Raúl Agné. Neutralizado por la zaga de tres centrales, no tuvo opción alguna de remate y perdió otra oportunidad.

IMANOL GARCÍA Sin presencia. Agné tiró del navarro al descanso para dotar de mayor claridad al centro del campo, pero le costó entrar en el partido. No supo frenar las transiciones rivales ni aparecer en el área.

OWUSU Chispa. Sin tener un papel decisivo en la suerte del encuentro, la entrada del ghanés al descanso mejoró la cara del Córdoba en ataque. Con capacidad para buscar los espacios y una constante movilidad, se convirtió pronto en el mejor argumento ofensivo de un equipo al que le costó una barbaridad originar acciones de peligro real en el área de Xabi Irureta. Con todo, tuvo una clara oportunidad tras una mala entrega de Julio Delgado a su central, aunque no acertó a dirigir su lanzamiento con la diestra entre los tres palos. Demostró que la conexión con Juanto Ortuño no es la mejor, pues en algunas ocasiones se llegaron a estorbar en la corona del área, provocando un atasco que no favorecía en nada al CCF.

ANTONIO MOYANO A la izquierda. Tuvo algo más de 20 minutos, de nuevo tirado a una banda y, pese a que era la fase de mayor empuje del equipo, no tuvo apenas protagonismo. Conectó bien con Víctor Ruiz.