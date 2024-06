Play off de ascenso a Segunda División: horarios de las eliminatorias finales

El Córdoba CF ya conoce las fechas y los horarios en los que se jugará el ascenso a Segunda División. Los blanquiverdes afrontan en las dos próximas semanas un duelo fratricida a doble partido ante el Barcelona Atlètic en el que solo uno de los dos conseguirá el reto de entrar en el fútbol profesional y lo harán disputando el primer partido en el feudo azulgrana, dejando la vuelta para El Arcángel.

Una vez que este pasado domingo se terminaron de cerrar las eliminatorias de semifinales del play off de ascenso a Segunda División, la Real Federación Española de Fútbol comunicó este lunes los horarios para los partidos de las dos finales de dicho play off. El inicio de la eliminatoria del Córdoba CF ante el Barcelona Atlètic será este próximo domingo 16 de junio a las 20:00. Como era de esperar, la RFEF ha sido sensible al hecho de que el filial azulgrana iba con un día de descanso extra por haber asegurado su pase el pasado sábado, y ha colocado en domingo el duelo, permitiendo que el CCF pueda tener un día extra para, además, afrontar el desplazamiento hasta Barcelona.

Para el duelo de vuelta, que se jugará una semana más tarde, el Córdoba CF recibirá al Barcelona Atlètic en El Arcángel a las 20:00 del domingo 23 de junio, día en que o blanquiverdes o azulgranas darán el salto de regreso a la Segunda División. Para dicho partido se registrará a buen seguro, y como ya sucedió ante la Ponferradina, un espectacular lleno en el feudo cordobesista.

Horarios de la eliminatoria entre el Málaga CF y el Nàstic de Tarragona

Además de los horarios de la eliminatoria entre el Córdoba CF y el Barcelona Atlètic, la Real Federación Española de Fútbol ha comunicado también los del otro cuadro final, en el que buscarán el ascenso a Segunda División el Nàstic de Tarragona y el Málaga CF, con los catalanes contando con el factor extra de poder disputar la vuelta en su casa, además de gozar de ese privilegio de ser los ganadores si la eliminatoria finaliza en empate después de una hipotética prórroga, al haber acabado en segunda posición dentro del Grupo 1 de Primera Federación.

Esa eliminatoria entre malagueños y tarraconenses arrancará este próximo sábado en La Rosaleda, a las 20:30. El choque de vuelta se disputará una semana después en el Nou Estadi de Tarragona, a partir de las 21:00.