Un pésimo Córdoba CF no da la talla ante la Balompédica Linense (2-0)

Pésima imagen. El Córdoba CF, que no se encontró cómodo en ningún momento, no pudo con la Balompédica Linense, que se apuntó la trigesimotercera edición del Trofeo Ciudad de La Línea. Los balonos, con un gol en cada mitad, rompieron la buena dinámica del equipo de Germán Crespo, que acabó de nuevo con nueve jugadores en el campo tras las expulsiones de José Alonso y José Ruiz.

Con Bernardo Cruz y José Cruz en Córdoba, Germán Crespo, que no arriesgó con un renqueante Visus, apostó por José Ruiz en el eje de la zaga junto a José Alonso. Puga y Ekaitz Jiménez cerraron la defensa. Con Felipe Ramos en su primera titularidad, el técnico nazarí colocó a Julio Iglesias junto a Toni Arranz, mientras que Luismi, Ale Marín, De las Cuevas y Casas formaron el frente ofensivo.

Tras tres victorias consecutivas, los blanquiverdes, que ganaron 48 horas antes al Extremadura en El Arcángel, arrancaron con un ritmo inferior al que se pudo ver en el estadio ribereño frente a los de Almendralejo. Enfrente estaba una Balona que es un equipo de Primera RFEF y lo quiso demostrar desde el inicio ante los cordobesistas.

Con el recuerdo del 0-5 de la temporada pasada, los de La Línea empezaron a merodear el área de Felipe Ramos. Toni Arranz estaba demasiado solo en el centro del campo, con un Julio Iglesias desaparecido. Eso le costó caro al equipo de Germán Crespo. Masllorens dio el primer aviso. Koroma hizo el segundo. Y el tercero fue para dentro. Una falta botada por Antoñito la tocó Jesús Muñoz con el pecho para batir a Felipe Ramos.

Tocaba voltear el marcador. Sin embargo, los blanquiverdes no terminaban de crear peligro sobre el área de Nacho Miras. No salía nada. Y lo vio hasta Germán Crespo cuando sacó del campo a Julio Iglesias para dar entrada a Viedma, más rodado que el de Arcos de la Frontera. El jiennense se colocó junto a Toni Arranz, aunque no dio a mucho en el cierre de la primera mitad.

Tras el paso por los vestuarios, el Córdoba CF arrancó mejor. Tuvo más el balón gracias al cambio en el centro del campo. Esto hizo que se llegase más por bandas. Miguel de las Cuevas, recuperado de sus molestias en el aductor, fue el primero que lo probó, pero su disparo lo atajó Nacho Miras. Pero no hubo mucho más porque los blanquiverdes se quedaron con diez tras ser expulsado José Alonso tras una acción de Dorrio que estuvo cerca del 2-0.

Con uno menos, Germán Crespo movió el banquillo para intentar dar otro aire a su equipo con jugadores como Simo, Willy, Omar, Bernal, Valtteri, Javi Flores, Meléndez y Hankins -se quedaron sin jugar Visus y Samu Delgado-. Sin embargo, los balonos tuvieron el 2-0 tras una mala salida del meta cordobesista que luego sacó in extremis el disparo de Oliva.

En la recta final del partido, José Ruiz vio la segunda amarilla y dejó al Córdoba CF con nueve. De nuevo con dos jugadores menos tuvo que jugar el equipo cordobesista en un partido que se calentó sobremanera. Y es pretemporada. Ya empieza a ser una cosa para hacérsela mirar (son cinco expulsados en tres partidos). Así es complicado poder hacer algo decente.

Tras un tímido disparo de Javi Flores que salió fuera, la Balona redondeó su triunfo y se apuntó su trofeo tras aprovechar un fallo de Toni Arranz y Hankins. Oliva, muy listo, hizo el 2-0 y ahí acabó todo. Los blanquiverdes volvieron a perder -tercera derrota de la pretemporada- en un duelo para olvidar, donde no dieron la talla y ofrecieron una pésima imagen.