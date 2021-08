El Córdoba CF sigue en el camino correcto tras imponerse al Extremadura (1-0)

En el camino correcto. El Córdoba CF se impuso por la mínima al Extremadura gracias a un solitario gol de Carlos Puga. Los blanquiverdes fueron superiores a un rival de Primera RFEF en la primera mitad, en la que demostraron ser un equipo descarado, veloz y con gran manejo del balón. En la segunda, todo cambió y se estropeó tras una tangana que acabó con dos expulsados por cada equipo. Pero los de Germán Crespo suman y siguen demostrando destellos de cara al futuro.

De nuevo Germán Crespo varió su once respecto a partidos anteriores de pretemporada. La gran novedad fue ver de nuevo a Julio Iglesias. El centrocampista hispalense, que se lesionó al inicio del pasado curso, se colocó detrás de Willy Ledesma y acompañó en la línea de mediapunta a Simo y Omar Perdono. Además, ayudó a Bernal y Javi Flores en la salida de balón. Atrás, Puga, José Cruz, Visus y Meléndez dieron un paso al frente en defensa.

Pronto se pudo ver lo que quiere el técnico nazarí para esta temporada. Atrevido, descarado y siendo el protagonista del partido. En la primera mitad, los blanquiverdes dominaron y encontraron vías de acceso para hacer daño a un Extremadura que no anda en su mejor momento. Así, Julio Iglesias dio el primer aviso a los tres minutos de juego.

Asentado sobre el verde de El Arcángel, Álex Bernal y Javi Flores se adueñaron del balón. Además, Simo y Puga hicieron mucho daño por la banda derecha. De hecho, el extremo marroquí metió en aprietos a la zaga del cuadro azulgrana con varias internadas por su costado. Velocidad en estado puro. Justo lo que quiere Germán Crespo para su equipo.

Con el partido controlado, el Córdoba CF empezó a merecer el gol. Javi Flores se topó con el larguero. Simo y Willy tampoco tuvieron fortuna y estrellaron el balón por dos veces en el palo derecho de la portería de Pedro López. El Extremadura estaba tocado. Y lo certificó con un regalo a Carlos Puga. El granadino no lo desaprovechó y puso el 1-0 en el marcador. Justo premio. Y sólo iban 20 minutos.

Tras un tímido acercamiento del equipo extremeño, que acabó con un tímido tiro de Pastrana, los blanquiverdes bajaron algo el ritmo del inicio del envite. Aún así, siguieron con la manija del pleito. Willy, con un cabezazo que se fue alto y un disparo que atajó Pedro López, intentó poner la guinda a una gran primera mitad cordobesista.

Tras el receso, Germán Crespo movió el banquillo y dio entrada a Felipe Ramos bajo palos. El meta madrileño, tras recuperarse de unas molestias físicas, contaba con sus primeros minutos en esta pretemporada, en la que Hankins ha rayado a un gran nivel. También entró Viedma, que sustituyó a un Julio Iglesias que ya es uno más.

Pero en esta segunda mitad el Extremadura dio un paso adelante. Kike Márquez y Rubén Mesa se toparon con un inmenso Felipe Ramos, que no pudo empezar mejor de blanquiverde. Los locales no se encontraban cómodos y Bernal, Flores y Viedma no conectaban. Era el turno del conjunto azulgrana. Sin embargo, los de Germán Crespo aguantaban bien atrás.

Todos los destellos de la primera mitad desaparecieron tras el receso. No hubo descaro ni tampoco tuvo el balón. Y lo vio el técnico nazarí, por lo que dio entrada a Toni Arranz y Ekaitz Jiménez. Poco después, también entraron José Ruiz, Luismi y Casas. Sin embargo, llegó lo que no gusta ver en un duelo amistoso. José Cruz fue expulsado por una entrada a destiempo sobre Rubén Mesa. Esa acción enervó a los azulgranas y se montó una bochornosa tangana. Tras calmarse los ánimos, Sánchez Carreras mandó a vestuarios al local Omar Perdomo y a los visitantes Kike Márquez y Elías.

Con los dos equipos con nueve jugadores, el partido se acabó, aunque dio tiempo para ver de nuevo a Samu Delgado en el verde de El Arcángel. En la recta final, Casas intentó sorprender con un disparo que se fue fuera por poco. No hubo más. Los blanquiverdes se impusieron al Extremadura y cerró de la mejor manera sus partidos de preparación ante su público.