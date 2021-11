Y 17 partidos después... el Córdoba CF vuelve a perder

Y 17 partidos después... el Córdoba CF volvió a perder un partido. Los blanquiverdes no pudieron con un correoso Villanovense y pusieron el punto y final a una espectacular dinámica de resultados, que quedará igualada con las del curso 98-99 y la de 1988. No pudieron mejorar esas cifras históricas. El tanto de Clausí fue el principio del final porque los de Germán Crespo no disputaron su mejor encuentro en el Municipal de Villanueva de la Serena.

Del 18 de abril al 20 de noviembre. De Segunda B a Segunda RFEF. Desde la derrota ante el Cádiz B en la Ciudad Deportiva de El Rosal, con la que se consumó la destitución de Pablo Alfaro como entrenador del Córdoba CF, hasta el revés con el Villanovense. El primero de la era de Germán Crespo, que se hizo cargo del primer equipo a falta de tres jornadas para la conclusión del curso pasado.

Durante estas 17 citas sin perder, en la que igualan los registros de otras rachas históricas como son la de 98-99 y de 1988, los blanquiverdes han ganado 15 envites de Liga y de Copa RFEF -disputarán la gran final este martes ante el Guijuelo en El Arcángel (18:30)- y sólo cedieron dos igualadas, las dos ante un Tamaraceite que siempre se metió de por medio en esta etapa de Germán Crespo en la entidad cordobesista.

Durante estos siete meses, el Córdoba CF cayó a Segunda RFEF tras darse un duro batacazo el ejercicio anterior en el adiós de la Segunda División B. En la cuarta categoría del fútbol nacional, los blanquiverdes, liderados por Germán Crespo desde el banquillo, han demostrado que son los grandes favoritos para ocupar la primera plaza de este Grupo IV, la plaza que da ese ascenso directo a Primera RFEF. Pero queda mucha Liga por delante y deben seguir trabajando para que ese deseado objetivo no se escape en lo que queda de campaña. Sólo van 12 jornadas de competición y queda un mundo.

Y la primera derrota de la temporada llegó lejos de El Arcángel ante un rival crecido por enfrentarse a los de Germán Crespo. Con ese plus de intensidad, los cordobesistas no pudieron consumar el récord de más partidos seguidos sin perder. Habrá que empezar de cero de nuevo. Toca seguir luchando para conquistar el ascenso de categoría.

A pesar del duro revés, el Córdoba no estuvo solo en Villanueva de la Serena. En el primer desplazamiento organizado por la entidad cordobesista, cerca de 300 espectadores estuvieron en la grada de uno de los fondos del estadio serón. Sin parar de animar, los blanquiverdes volvieron a dar otra lección al término del encuentro, donde, a pesar de la derrota, animaron a unos jugadores que hincaron la rodilla por primera vez. El camino sigue. Y van todos de la mano. Esa unión ha sido clave durante lo que va de competición. Los tres puntos volaron, pero el liderato es del CCF una jornada más. Y ya van 12.