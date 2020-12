Pablo Alfaro, técnico del Córdoba CF: "Hay que quitarse temores y ataduras"

Presentado ya entrada la tarde el pasado jueves, y tras completar cuatro entrenamientos con el grupo, Pablo Alfaro ha ofrecido este sábado su primera rueda de prensa prepartido, con motivo del choque del domingo ante el Real Murcia (Enrique Roca, 17:00) que supondrá su estreno en el banquillo del Córdoba CF.

A pesar de que ha tenido “poco” tiempo con el grupo, solo “tres días y cuatro sesiones” para preparar el partido y conocer los mimbres de los que dispone, Pablo Alfaro ya va teniendo “más información” de lo que es el Córdoba “y el nivel humano del vestuario”. Con eso, mirando ya a lo futbolístico, su idea es “intentar sacar el máximo rendimiento en el menor tiempo posible y con trabajo y esfuerzo vamos a tratar de conseguirlo”, partiendo ya desde este primer partido.

El aragonés, que fue cocinero antes que fraile, es sabedor de que “a nadie le agrada en un vestuario un cambio de entrenador, porque es sinónimo de que se buscan cambios”, pero se ha encontrado un grupo que “anímicamente no está muy tocado” y que tiene “ganas de competir, de jugar y de ganar el mayor número de partidos posibles; y esas ganas y actitud debo potenciarlas más para que seamos el equipo que podemos ser, y sacar el 100%, porque con el 70 no da”.

Alfaro tiene como primer objetivo sacar al plantel “de las zonas de confort y acomodamiento en las que te metes”, y está convencido de que “el equipo está en condiciones y con ganas de poderlo hacer”. De hecho, con tan poco tiempo para trabajar sobre lo táctico, sus primeros entrenamientos han ido centrados en “reforzar el estado anímico, tocar esas pinceladas emocionales para estar al 100% para competir”.

“Queremos mantener todo lo bueno del equipo y sacar los matices de ritmo, de intensidad, de ambición y que se vean ganas de proponer y contrarrestar las virtudes del rival”. “Vamos a respetar a los rivales, pero debemos buscarnos el respeto del adversario con nuestro fútbol y con nuestra actitud”, ha insistido el preparador blanquiverde, que para su estreno se lleva a Murcia a los 22 jugadores disponibles con el fin de fomentar la unión del grupo, por lo que hará los dos descartes poco antes del inicio del partido.

Pablo Alfaro, que viene trabajando a puerta cerrada, no ha querido desvelar nada del once, pero sí ha apuntado que “algún cambio habrá, pero será creyendo en el beneficio del grupo y, como ya he dicho, dependerá del comportamiento de los futbolistas en los entrenamientos y en los partidos”. “El grupo debe saber que quien se lo gane vamos a intentar que tenga ese lugar, pero es una competición consigo mismo, con los compañeros y luego con los rivales”, ha incidido.

Ve al vestuario "con las orejitas tiesas"

El maño, que llegó el jueves por la mañana a Córdoba, ha realzado “la acogida” que ha tenido por parte de la plantilla, que ha encajado bien los cambios “en los hábitos” introducidos. “Detecto que están con las orejitas tiesas y con ganas”, ha comentado aludiendo a que todos vuelven a verse con opciones: “Quiero que todos piensen que pueden jugar y que se vea la ilusión por vestir esta camiseta”.

“Vamos a intentar tener un sello propio, sin rechazar lo bueno que tiene el equipo porque esto se trata de competir y hay que sacar el 100% de todos; cada uno en su función debe dar el máximo rendimiento”, ha señalado el técnico del Córdoba, que tiene como premisa “buscar un equilibrio previo” en la elección de la alineación “porque si no es muy complicado llevar la iniciativa”.

“Daremos responsabilidad a la gente con talento con el balón para potenciar nuestras virtudes y minimizar las del rival, sabiendo que para tener el balón hay que quitárselo”, ha incidido Alfaro, que mirando al Murcia reconoce que es básico “ser capaces de taponar esas vías de caudal ofensivo y por dónde llegan, y el trabajo dentro del área, que es algo fundamental” para frenar al mejor ataque del grupo.

En su análisis del Real Murcia, el entrenador cordobesista ha subrayado que “es un equipo que tiene la ventaja de llevar más de un año trabajando con una misma idea y planteamiento y es muy competitivo, tiene muy claras sus fortalezas y que sus errores se vean muy poquito”. “Son fieles a un dibujo táctico y es un equipo que, si no logras atajar sus oleadas ofensivas, te pueden hacer mucho daño”, ha continuado el aragonés, que siempre “con respeto”, lidera a un Córdoba que va “a sacar los tres puntos”.

El reto sobre la mesa es romper esta dinámica negativa de cuatro partidos sin ganar y arrancar con una racha positiva, pues “cuanto más ganemos, más contentos estaremos, pero sin perder la humildad, porque si lo haces empieza el fracaso”. “Hay que quitarse temores y ataduras y ser ese equipo que puede ser., porque a este equipo se le puede y debe exigir mucho casi desde el calentamiento”.