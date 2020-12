El técnico del Real Murcia cree que "el Córdoba CF es una de las tres mejores plantillas"

El Real Murcia atraviesa un buen momento, ajeno a los problemas que le acechan fuera del terreno de juego. El conjunto grana es segundo del Subgrupo IV-B de Segunda B con diez puntos en seis jornadas, a cuatro del líder UCAM Murcia y con dos de ventaja sobre un Córdoba CF al que recibirá este domingo en un Enrique Roca (17:00) ya con público en las gradas y con el estreno en el banquillo de Pablo Alfaro.

En la previa del choque, el técnico pimentonero, Adrián Hernández, ha alabado a los blanquiverdes y no ha ocultado su recelo por lo que puede suponer el relevo en la banda: "Prefiero recibir a los equipos después de victoria, no de derrota, y menos con un cambio de entrenador que genera incertidumbre". "Va a cambiar ciertos jugadores y algunos que se veían fuera tendrán un plus", ha señalado.

Hernández ha insistido en que "no es lo idílico, pero conocemos los jugadores del Córdoba, la calidad que atesoran, pues estamos hablando de una de las tres mejores plantillas de toda la Segunda B, sin duda, y con nuestras armas vamos a intentar no solo competir, sino que se queden los tres puntos en casa". Todo ante un rival que "tiene jugadores top de la categoría en todos los puestos, pero sobre todo en el último cuarto, que tiene jugadores de todos los estilos y todas las características, y pueden jugar a una cosa, a otra, por dentro, por fuera...".

"El equipo está creciendo mucho", ha apuntado el entrenador del Real Murcia, que ante "un rival complejo" quiere ver cómo responde su equipo: "Hay que ver cómo manejamos los momentos del partido, sufrir cuando hay que sufrir, hacer daño cuando hay que hacer daño, parar el partido, atacar, defender... Circunstancias que el Córdoba o el UCAM dominan al 100% y nosotros estamos en proceso".

El equipo más goleador del Grupo IV

Gran parte del buen arranque de curso que está protagonizando el equipo pimentonero se debe a la pegada que están mostrando sus delanteros. Los cuatro goles de Chumbi se suman a los tres de Toril y el logrado por Víctor Curto en el derbi ante el Yeclano Deportivo el último fin de semana, lo que hace un total de ocho de los 10 que suma el colectivo, lo que lo convierte en el equipo más realizador del Grupo IV, contando los dos subgrupos. El Ejido, en el B, y el Marbella, en el A, tienen uno menos.

Sin embargo, en el área propia el Real Murcia está siendo tremendamente vulnerable. Los granas han encajado en las primeras seis jornadas siete tantos, una cifra que entre los rivales de la primera fase de la competición solo empeoran el Yeclano (9) y el Sevilla Atlético (10). Está claro que uno de los puntos en los que debe incidir Adrián Hernández es encontrar ese equilibrio en las áreas para seguir creciendo en la tabla.

De momento, para recibir al Córdoba ya puede contar con Pablo Haro e Iván Pérez, bajas en los últimos partidos por diferentes dolencias y que ya están disponibles, mientras que Chumbi, su gran referencia en ataque ya sea con el 4-4-2 o el 4-2-3-1 podrá ser de la partida al superar el golpe en la cabeza que le obligó a salir del césped en la última jornada en el derbi en Yecla.