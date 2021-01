Pablo Alfaro, técnico del Córdoba CF, ante la visita del Getafe: "Vamos a intentar pasar"

Tras completar el tercer entrenamiento del nuevo año y con la vista ya puesta en el primer partido oficial, que llegará este martes en la Copa del Rey y ante un Getafe de Primera División (El Arcángel, 17:00), Pablo Alfaro ha vuelto a mostrar su carácter ganador, ese que ha trasladado al equipo en el mes que lleva como entrenador: "Vamos con toda la humildad del mundo para intentar pasar la eliminatoria".

Antes de meterse en lo meramente futbolístico, el técnico blanquiverde ha valorado la decisión de la Junta de Andalucía de aumentar el aforo del estadio hasta los 2.500 espectadores, lo que hace que el equipo pueda "sentir todavía más el calor" de su gente. "Las ilusiones y las expectativas son nuevas y diferentes, el equipo está en buena dinámica y es una muy buena noticia porque Córdoba y el cordobesismo están deseosos de ver a su equipo en esta competición tan bonita y ante un rival de Primera como el Getafe".

El maño ha admitido que la plantilla ha llegado "bien" del parón navideño, si bien los jugadores "ya se marcharon bien" también tras enderezar el rumbo de la temporada con esas tres victorias consecutivas. "Ya han pasado las vacaciones y nos metemos en modo competición, que es lo que se demanda. Tenemos ganas de que llegue el partido para intentar seguir nuestro camino, que es interesante y bonito", ha comentado.

Ante el Getafe, pese a que "no está en su mejor momento", Alfaro ha apuntado que "la intensidad, la concentración y el compromiso son obligados siempre", más ante "un rival de Primera que viene demostrando sus fortalezas; no nos podemos permitir tregua porque el Getafe eso te lo exige, pero vamos con toda la humildad del mundo para intentar pasar la eliminatoria".

"El Getafe nos tiene bien acostumbrados, porque ha estado peleando por posiciones nobles, y es un equipo muy reconocible, que tiene las ideas muy claras. Somos conscientes de su dificultad, pero mantenemos la ilusión al 100%", ha proseguido el preparador del Córdoba, que no cree que el mal momento azulón en la LaLiga Santander le pase factura: "Los equipos de Primera normalmente tienen la capacidad suficiente para rendir a igual nivel en Liga y Copa. Seríamos incautos si pensáramos que va a venir a dejar pasar la eliminatoria, pensamos en un Getafe al 100%".

Tendrá que realizar dos descartes

Y para encarar el choque, Alfaro solo tiene las bajas de Javi Flores y Julio Iglesias, ambos lesionados, lo que deja una nómina de 22 futbolistas, de los tendrá que descartar a dos este mismo martes, en el que el CCF tendrá sesión de activación y vídeo por la mañana. Sí parece que tendrá un sitio, al menos en la convocatoria, Miguel de las Cuevas, ya recuperado, aunque el técnico jugara al despiste.

"Pudiera ser que tuviese ya chance. Vamos a ver cómo nos encontramos todos el último día, pero ya es uno más y ahora tiene que adquirir ritmo de competición, y eso se adquiere con minutos. Es de los de mayor currículo de la plantilla, ha estado más arriba mucho porque se lo ha ganado y ese nivel en plenitud es el que todos buscamos. Que sea una pieza más y nos ayude a ser más competitivos aún es lo que buscamos", ha explicado el aragonés.

También ha tenido palabras para Alberto Salido, que apenas si ha tenido unos minutos en el tramo final del choque ante El Ejido. "Un chico joven, que ha estado de baja por lesión y anteriormente no había tenido continuidad, pero ahí tenemos una competencia muy grande. Tiene que trabajar mucho y ser consciente de que esa falta de competición la tiene que nivelar, pero para nada se le cierra la puerta", ha argumentado.

Ya por el último y mirando a la posible alineación que pueda elegir ante el Getafe, Pablo Alfaro ha dejado caer que habrá novedades, pues "de momento, en los tres partidos oficiales no he repetido alineación y probablemente tampoco lo haré". Su objetivo, como ya deslizó en su presentación, no es otro que "trabajar para poder contar con el mayor número de hombres, que no haya 12 o 13 titulares. Todos han venido bastante bien, los test han sido muy buenos y estamos en condiciones de competir de la misma manera que hace dos semanas, y así se lo vamos a exigir".