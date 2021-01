Ya es oficial: el Córdoba CF anuncia el fichaje de Alberto Ródenas

Ya es oficial. El Córdoba CF ha confirmado este viernes el fichaje de Alberto Ródenas, su primer refuerzo en el mercado invernal que finaliza la medianoche del próximo lunes 1 de febrero y en el que el club aún busca un refuerzo más, para el que tendrá que buscar antes un nuevo destino a Alberto Salido.

Tras dejar atado el fichaje en la noche del pasado miércoles, tal y como adelantó el Día, Alberto Ródenas viajó este mismo jueves a primera hora hacia Córdoba, para pasar el reconocimiento médico y tener la primera toma de contacto con el club, previo a la firma de su contrato. Este último paso se ha producido este viernes antes de ponerse ya a las órdenes de Pablo Alfaro, que podría citarlo para el choque del domingo ante el UCAM Murcia.

El ariete, de 22 años, se ha comprometido con el club blanquiverde hasta el final de la presente temporada, según ha anunciado la propia entidad, que además se reserva la opción de renovar un curso más al delantero en base a una serie de variables -colectivas e individuales- a cumplir. El Atlético de Madrid puso como condición para cerrar la operación conservar un porcentaje de una hipotética futura venta del futbolista, en un intento de recuperar la inversión que realizó hace unos años cuando pagó unos 200.000 euros al Elche por hacerse con el joven delantero, entonces en su último año de juvenil.

Aunque Alberto Ródenas no era la primera opción en esta última ventana de fichajes para el curso 20-21, el consejero delegado de la entidad, Javier González Calvo, confirmó el jueves en Radio Marca Córdoba que el CCF ya lo quiso "traer en el mes de septiembre", si bien entonces el jugador apostó por quedarse en el filial rojiblanco tras haber salido cedido las dos campañas anteriores al Recreativo de Huelva y el Rayo Majadahonda.

Sin embargo, la apuesta no salió según lo esperado por el futbolista, al que una lesión en el tramo inicial del campeonato le pasó factura, hasta el punto de que solo acumula 58 minutos en cinco partidos. Alberto Ródenas puede actuar en cualquiera de las tres posiciones de la media punta y hasta como referencia. Y estará, en principio, disponible ya para el domingo, cuando el Córdoba visita al UCAM Murcia (La Condomina, 17:00). Eso quedará a expensas de lo que determine Pablo Alfaro, que contará ya con el jugador en el penúltimo entrenamiento semanal.

Un fichaje y una baja más

Pero la incorporación de Ródenas no será la última de la entidad cordobesista en este mercado de invierno. De momento, el de Petrer ocupará la última licencia sub 23 que tiene disponible el club, que antes del lunes dará salida a Alberto Salido, que no cuenta para el técnico, para liberar una segunda ficha. La idea es que la pueda utilizar Berto González, si bien su llegada sigue dependiendo de lo que dictamine el Sporting de Gijón. De fallar esta operación, por la que el CCF hará "un último esfuerzo", el club ya trabaja en otras alternativas, pues el objetivo es cubrir las 22 fichas para lo que resta de temporada.