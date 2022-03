Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante el Tamaraceite

FELIPE RAMOS. Salvador. El madrileño, que regresó a la portería, fue clave en una acción en la segunda mitad. Una mano salvadora a un disparo a bocajarro de Dani Ojeda para mantener su portería a cero. Colosal.

PUGA. Veloz. El granadino volvió al lateral por la sanción de José Ruiz. Velocidad para el costado derecho ante la ausencia de Ekaitz por la zurda. Cumplidor y siempre veloz subió la banda en todo momento.

BERNARDO. De vuelta. El central cordobés, tras superar unas molestias físicas, tuvo una nueva oportunidad en el eje de la zaga del Córdoba CF. Estuvo cumplidor en un primer acto gris. Fue relevado al descanso para dar más empaque al ataque por jugar con uno más.

JOSÉ CRUZ. Referente. Siempre juega. Uno de los pocos que no tuvieron descanso tras jugar el sábado ante el San Roque de Lepe. Tuvo que pelear duro con Chrisantus y tiró de reflejos para sacar una pérdida de Viedma.

GUDELJ. Cumplidor. El neerlandés de origen serbio jugó por primera vez de lateral ante la ausencia de Ekaitz Jiménez. Cumplió, pero no subió en exceso la banda. Se le nota más cómodo de central, como lo demostró en la segunda parte.

VIEDMA. Revolucionado. Una de las apuestas de Germán Crespo para un doble pivote innovador que no funcionó. Le costó conectar con Julio Iglesias y tuvo algunos errores claros en el pase. No tuvo su día y fue cambiado.

JULIO IGLESIAS. Desorientado. El de Arcos de la Frontera tampoco estuvo en el partido y se notó en una gris primera parte. Corriendo tras el balón y sin atinar en los pases. Fue relevado en el segundo acto.

LUISMI. Flojo. El de Plasencia regresaba al once tras quedarse fuera de los planes de Germán Crespo ante el San Roque de Lepe. Le costó meterse en el partido y pagó los platos rotos de la mala primera parte blanquiverde al descanso.

DE LAS CUEVAS. Veteranía. El alicantino, gracias a su experiencia, aporta siempre, aunque parezca que no está sobre el verde. Es un líder y lo demuestra jornada a jornada. Otro gol con beso al escudo. Su renovación, más cerca.

SIMO. De más a menos. El hispano-marroquí arrancó con fuerza y tuvo las mejores acciones por su costado. Sin suerte de cara a puerta, se llevó una dura entrada de Pedro Alemán al borde del descanso. Estuvo participativo y tiene el cariño de la grada.

WILLY LEDESMA. Sin suerte. El de Torremejía, en su regreso al once, peleó sin suerte. Tuvo varias llegadas y conectó bien con Simo y De las Cuevas. Tuvo el gol en una ocasión que no estuvo atinado con una vaselina que no le salió.

ADRIÁN FUENTES. Básico. El madrileño salió y demostró con creces que ahora mismo debe jugar. Siempre mejor en el costado derecho, donde hizo daño a la defensa canaria. Participativo. Cerró la goleada con un certero cabezazo.

ANTONIO CASAS. Doblete. El rambleño vuelve a sacar más rédito a cuando sale desde el banquillo. Dos goles más para allanar una clara victoria. Fue peleón y tuvo su premio. Merecido.

JAVI FLORES. Mariscal. El de Fátima, tras unas molestias físicas, regresó para arreglar el desbarajuste. Dio sentido al juego y es un referente. Calidad a raudales.

ÁLEX BERNAL. Mariscal. El sevillano dio más empaque al centro del campo y conectó bien con Javi Flores. Fue clave en la mejora del equipo. Su presión en la salida del balón del rival es clave.

VISUS. Concentrado. Salió al campo con todo resuelto y para dar más garantías a la desguarnecida defensa local. Estuvo en su sitio y no sufrió nada.