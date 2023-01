Más movimientos en el once inicial del Córdoba CF para San Fernando

El Córdoba CF retoma la competición este domingo frente al San Fernando (Iberoamericano, 16:00). Tras ponerse el punto y final a las fiestas con el Día de Reyes, Germán Crespo tiene de nuevo que recomponer el once inicial respecto al último que puso en liza frente al Mérida en El Arcángel. La baja de Javi Flores hace que el preparador granadino tenga que recomponer de nuevo su equipo titular.

Con el regusto amargo de las dos derrotas frente al Alcorcón y el Mérida, el Córdoba CF, líder del Grupo I de Primera Federación junto al conjunto alfarero, busca arrancar 2023 de la mejor manera posible. Para sacar los tres puntos del Iberoamericano este domingo, Germán Crespo debe hacer frente a la ausencia del capitán por lesión, pero también a la de Gudelj, que cumplirá su tercer y último partido de castigo por su expulsión ante el Pontevedra, y la de Ekaitz Jiménez, que está en la recta final de su recuperación y ya va entrando con el grupo en estas últimas semanas.

Con las ausencias de Javi Flores y Gudelj, dos piezas claves en los planes del Córdoba CF, Germán Crespo tiene que solventar quién sustituye al de Fátima y al central balcánico. El preparador nazarí tiene las opciones de Álex Bernal y Ramón Bueno, como recambios del capitán, y de José Cruz y José Alonso, para suplir al exdefensa del Cádiz B.

En la portería, Carlos Marín ha sido intocable a lo largo de lo que se lleva disputado de una primera vuelta a la que le quedan los partidos de este domingo frente al San Fernando y el del día 15 frente a la Balompédica Linense. El meta almeriense está por delante de Felipe Ramos, que solo ha disputado el choque de Copa del Rey frente al Cacereño (3-0), y de Pablo Picón, que solo ha podido disfrutar de alguna convocatoria hasta el momento.

En defensa, por el costado derecho, Germán Crespo puede usar tanto a Puga como a José Ruiz, a los que ha ido alternando a lo largo de los duelos disputados. En la izquierda, hay menos dudas. Con Ekaitz aún fuera, Calderón, que también lo ha jugado todo como Carlos Marín, será de la partida en un duelo especial para él, ya que se medirá a su exequipo, el San Fernando, con el que jugó en la tercera categoría del fútbol nacional el curso pasado.

Las dudas en defensa se centran en el eje de la zaga. Sin Gudelj aún disponible, José Cruz y José Alonso acompañaron a Jorge Moreno en los últimos dos envites -Alcorcón y Mérida, respectivamente- que no estuvo el central balcánico. El central madrileño, cedido por el Rayo Vallecano para esta campaña, parece que está por delante de sus dos compañeros, por lo que Germán Crespo debe decidir si apuesta por el cordobés o por el onubense, que marraron en los últimos dos compromisos disputados.

En el centro del campo, sin la presencia de Javi Flores, que sufre una rotura de fibras y no ha entrenado con el grupo desde la vuelta al trabajo tras el parón navideño, Germán Crespo tiene a Diarra, que es uno de los pilares del equipo, y debe decidir si apuesta por Álex Bernal o por Ramón Bueno. De momento, el centrocampista hispalense siempre ha estado por delante del de Burriana, que solo fue titular en el compromiso frente al Celta B. Tras superar una lesión que lo tuvo apartado dos meses, el ex del Villarreal B todavía no ha vuelto a contar con minutos de juego.

Casas o Willy Ledesma, la duda del '9'

Una vez solventadas las mayores dudas en defensa y centro del campo, Germán Crespo tiene que ver qué jugadores son los que parten de inicio para el frente de ataque del Córdoba CF. Tras anotar apenas dos goles -anotados por Diarra ante el Pontevedra y Simo ante el Mérida- en los cuatro encuentros disputados en diciembre, Carracedo y Simo parece que parten con más opciones de salir de inicio en los costados que Adrián Fuentes y Cedric Teguia.

En la mediapunta, De las Cuevas tiene una ligera ventaja respecto a un Kike Márquez que debe dar un paso hacia adelante y demostrar de nuevo su potencial de inicio de curso. Arriba, Willy y Antonio Casas están por delante de Sergio Benito. El de Torremejía es el gran goleador del Córdoba CF con ocho goles, mientras que el de La Rambla suma seis y está a dos de su compañero y de Sergio Arribas, del Real Madrid Castilla, que son los máximos realizadores hasta el momento del Grupo I de Primera RFEF. Ahí Germán Crespo tendrá que resolver otra dura papeleta.