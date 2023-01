Germán Crespo: "Hay que ponerse el mono de trabajo y tener máxima concentración"

Con el ánimo de arrancar bien el año y cerrar de la mejor manera posible la primera vuelta, así se presentará este domingo el Córdoba CF en el Iberoamericano. Germán Crespo, que contará con las bajas de Javi Flores, Ekaitz Jiménez y Dragisa Gudelj, reconoce que en la cita ante el San Fernando se tendrán que poner "el mono de trabajo" para intentar conquistar los tres puntos.

Tras una sesión leve de entrenamiento en la Ciudad Deportiva, Germán Crespo, en declaraciones al club, indicó que se hizo "largo el periodo de descanso". Además, expuso que "al final queremos estar siempre compitiendo". No obstante, tras acabar el año con las derrotas ante el Alcorcón y el Mérida, este parón vino "bien para descansar y disfrutar de la familia".

Para el compromiso de este domingo ante el San Fernando en el Iberoamericano, en el que habrá presencia de seguidores cordobesistas, el preparador del Córdoba CF señaló que llegan "con ganas de terminar bien la primera vuelta y entrar de cara a esa segunda vuelta de la mejor forma posible". Por ello, como apuntó el técnico granadino, "si es sumando en los dos partidos, mejor que mejor".

Sobre el envite ante el equipo gaditano, Germán Crespo apuntó que espera "un partido típico en el que ha habido un cambio de entrenador y eso conlleva una motivación especial en los jugadores porque todos quieren hacerse con un puesto en el once". Además, comentó el preparador nazazí que llega al Iberoamericano "el líder", por lo que saben que tienen que ponerse "el mono de trabajo".

Una de las claves que indica Germán Crespo para el choque ante el San Fernando, en el que se estrena en el banquillo el excordobesista Pablo Alfaro, es que tienen que estar "con máxima concentración e imponer nuestra calidad como en otros partidos que hemos hecho fuera de casa". De hecho, los blanquiverdes solo han perdido un partido lejos de El Arcángel, el último disputado en Santo Domingo ante el Alcorcón.

"Salvo las bajas de Dragi y Javi (Flores), que no van a estar con nosotros, llegamos con prácticamente toda la plantilla disponible y con ganas de todos de entrar en el once", reconoció el preparador del Córdoba CF. No obstante, es "un partido fuera, donde lo estamos haciendo bien durante la temporada, y vamos con las ganas de traer los tres puntos".

También sabe Germán Crespo que el compromiso del domingo será "complicado", ya que "todos los equipos se juegan mucho". "Tenemos la tranquilidad de que en la primera vuelta y sobre todo antes del parón se hicieron bien las cosas fuera de casa, se sumaron muchos puntos y vamos con esa idea", destacó el técnico granadino antes de medirse al San Fernando.