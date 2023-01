Pedro Ríos: "El Córdoba CF tiene armas poderosas"

Pedro Ríos es el actual director institucional del San Fernando, club en el que se retiró como jugador en 2020. El jerezano, que pasó dos temporadas en el Córdoba CF, reconoce a el Día que el conjunto blanquiverde es "uno de los favoritos" para lograr ese deseado ascenso, por lo que espera este domingo un partido "súper complicado".

–¿Cómo le va como director institucional del San Fernando CD?

–A mí personalmente me va bastante bien. Fue una decisión dura y, conforme más tiempo pasa, estoy bastante contento de estar en un club con un proyecto tan ambicioso y con mucho margen de mejora. Se ha visto en estos últimos años el crecimiento que está teniendo en todos los aspectos el club. Estoy aprendiendo cada día más y estoy intentando formarme para ayudar al equipo desde mi parcela, como persona de enlace entre la directiva con cuerpo técnico y jugadores.

–Lo pasa peor ahora fuera de los terrenos de juego.

–Sí. Hay momentos que son duros de gestionar porque eso que llevas tanto tiempo haciendo durante toda tu vida y llega el momento que no lo haces… esa adrenalina que crees tú que vas a quemar el domingo como cuando eras jugador y ahora no la quemas, y eso para mí ha sido duro y difícil de gestionar, pero ya con la experiencia va sufriendo menos uno.

–¿Cómo se presenta la temporada para el San Fernando? ¿Qué objetivo se marcan?

–Ni al principio ni a día de hoy nos hemos marcado un objetivo. Además, viendo la situación, menos todavía. Objetivo ahora mismo no hay otra que la salvación, viendo la posición en la que estamos en la clasificación ahora mismo. Será complicado porque esta categoría es muy competitiva e igualada. No tenemos que tener otro que la salvación y una vez que se consiga, mirar a otras cosas.

–Dos entrenadores destituidos en el San Fernando y tuvo que sentarse de forma interina en el banquillo en el último encuentro de 2022. ¿Cómo fue la experiencia?

–El club decidió no traer a nadie de forma precipitada. Tengo conocimientos de los jugadores y esa cercanía que tengo con ellos en el día a día. El club decidió que fuera yo, pero estuve incluso con el director deportivo y los preparadores físicos. No fue cosa que Pedro Ríos fuese el entrenador. Fue cosa de no traer a nadie y los que estábamos dentro cogimos el equipo y llevamos una semana de preparación y afrontamos ese encuentro de la mejor manera posible.

–¿Cómo va todo desde la llegada de Pablo Alfaro?

–El equipo va bien. La dinámica del equipo no es la mejor emocionalmente, pero tanto Pablo como Tato, su segundo, han llegado con muchas ganas de ayudar al equipo. Estoy como enlace de la directiva con ellos para lo que necesiten y estoy con ellos cerca en el día a día en los entrenamientos. De momento, vienen con ganas de trabajar, de darlo todo y ponerlo en marcha desde el primer día.

–¿Cómo está viendo al Córdoba CF?

–El Córdoba CF ha dejado de tener esa dinámica tan buena. Los últimos resultados no le han favorecido, pero ha demostrado que es favorito al ascenso, viendo sus números, viendo sus partidos y cómo hacen las cosas. Es un equipo que tiene mucha calidad en todas sus líneas, tanto defensiva, como mediocentros y en la parte de arriba. Tiene gente con mucho gol, gente con llegada y gente que asisten perfectamente a los de arriba. Aunque los últimos resultados no lo demuestren, es muy difícil hacerles daño. Esperemos que no tengan el día este domingo, como les ha pasado últimamente, pero nos esperamos un partido súper complicado ante un equipo favorito.

–¿Cuál puede ser la clave del partido de este domingo?

–La clave debe ser que el Córdoba CF no se sienta cómodo. Tenemos que intentar que ellos no sean protagonistas del partido y que estén los más incómodos posibles. Nosotros intentaremos sacar las cosas positivas que también tenemos. Durante el máximo de minutos posibles, tenemos que impedir que saquen sus armas tan poderosas que tienen.

–¿Qué es lo que más le preocupa del Córdoba CF?

–Es un equipo que en todas sus líneas es poderoso. Me preocupa Javi (Flores), aunque creo que no va a estar porque se ha caído últimamente; pero está De las Cuevas y la parte de arriba, tanto Casas como Willy Ledesma, que con lo mínimo te hacen gol y tenemos que estar muy pendientes.

–Cuesta ver al Córdoba CF en estas categorías.

–Sí. Echando la vista atrás, yo viví una época bastante buena allí y es una pena. El Córdoba es lo que es. Incluso estando en esta categoría tiene la afición que tiene. Demuestra que es un club con una afición que no corresponde a esta categoría, pero será cuestión de tiempo que vuelva a donde se merece.

–¿Cree que es el gran favorito para ascender?

–Para mí el Córdoba es uno de ellos, pero todos sabemos que está categoría es súper complicada.

–¿Con qué recuerdos se queda de su paso por el Córdoba CF?

–Me quedo con el play off de ascenso que jugamos. Por un pelo nos quedamos fuera tras eliminarnos el Girona. Pudo ser una ocasión importante para ser algo grande allí. Me quedo con su gente porque vivimos de maravilla allí. Fueron dos años muy buenos, aunque deportivamente fue mejor el primero.

–¿Qué mensaje le manda a la afición del Córdoba CF?

–A la afición del Córdoba le mando muchos recuerdos y un abrazo fuerte porque siempre que voy por allí o por redes sociales me muestran su cariño y les estaré siempre agradecido.