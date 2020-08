Minoritarios y su mediación en el plan B para la inscripción del Córdoba CF que descarta Infinity

"Esta misma semana procederemos a la inscripción de Unión Futbolística Cordobesa en la Real Federación Española de Fútbol, la Real Federación Andaluza de Fútbol y la Junta de Andalucía, para dar tranquilidad a todos aquellos que creen que va a ser inscrito el Córdoba CF SAD". Javier González Calvo, consejero delegado del club blanquiverde, trató de frenar el martes, con este contundente mensaje, todo el ruido que rodea a la entidad desde el pasado viernes, cuando la RFEF fijó el 17 de agosto como tope para formalizar el registro de los equipos de todas las categorías de ámbito estatal.

Pero no lo consiguió, al menos del todo. Entre otras cosas porque hay muchos que siguen viendo inviable que la Federación acepte la inscripción de los derechos a nombre de UFC. Entre ellos está la asociación Minoritarios CCF, que a última hora del mismo martes desveló su papel mediador para que Infinity pudiera alcanzar un trato tanto con Carlos González (Azaveco) como con Jesús León (Aglomerados Córdoba) para adquirir al Córdoba CF SAD, cuya propiedad se disputan, judicialmente, ambos ex dirigentes. Un plan B que el grupo de Bahréin no contempla, pese a admitir que encuentros con las partes, dejando claro que "si no inscriben a Unión Futbolística Cordobesa, Córdoba se quedará sin fútbol de primer nivel".

Ante esta situación, que la asociación que aglutina a gran parte de los pequeños accionistas del Córdoba CF SAD no entienden "muy bien" porque puede "poner en peligro la continuidad" del club, Minoritarios "ruega encarecidamente a las partes que se suavice el discurso, e insta a un acercamiento urgente entre todos los implicados, ofreciéndose la asociación nuevamente como mediadores, para garantizar la inscripción del club de nuestros amores en la categoría que le corresponde dentro del fútbol español".

Esa comunicación reconoce, de manera intrínseca, la labor de mediación que el colectivo ha venido haciendo en los últimos tiempos, y que ya fue puesta de manifiesta en su reciente encuentro con González Calvo. En la nota hecha pública, el colectivo apunta que alcanzó "un preacuerdo" con González y León en su posición de vendedores -hay una causa pendiente para resolver de quién es la propiedad, aunque el tinerfeño sea el presidente del consejo de administración de la SAD tras la junta de accionistas del pasado enero- que pasaba por ofrecer su "mediación" para un entendimiento con Infinity "mediante una propuesta que en base a las circunstancias actuales, pudiera ser factible y razonable para la continuidad y la viabilidad de la entidad".

Un plan B con alguna arista que deja en suspenso cualquier acuerdo. Porque, de un lado, Minoritarios CCF deja claro su disconformidad con la postura tomada por todas las partes, puntualizando su rechazo a "lo demandado por el representante de Azaveco respecto a la valoración del conjunto del paquete accionarial del Córdoba CF SAD", de cuyo consejo forman parte como vocal desde el pasado enero. Del mismo modo, tampoco comparten "lo demandado por el representante de Aglomerados Córdoba" ni, por último, la postura tomada por Infinity que, como desde su llegada, mantiene su confianza plena en que con la validez del auto, aún carente de firmeza pero ya ejecutable, podrá formalizar la inscripción el club blanquiverde ante la Real Federación Española de Fútbol cumpliendo los plazos estipulados para tal efecto.