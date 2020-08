Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba CF, se ha mostrado bastante tajante ante las informaciones que señalan una posible inscripción del Córdoba CF SAD por medio de Carlos González. Lo ha hecho en la presentación de Darren Sidoel, acto que ha aprovechado para tratar de disipar las dudas sobre el futuro de la entidad. El CEO del club ha dejado claro que "esta misma semana, si no hoy, mañana, procederemos a la inscripción de Unión Futbolística Cordobesa en la Real Federación Española de Fútbol, la Real Federación Andaluza de Fútbol y la Junta de Andalucía, para dar tranquilidad a todos aquellos que creen que va a ser inscrito el Córdoba CF SAD".

González Calvo ha apuntado que "el Córdoba CF SAD, desde el 5 de diciembre no tiene nada en su activo, salvo un Porsche Cayenne que no está a su nombre. No hay ningún club que inscribir. La única que puede inscribirse es Unión Futbolística Cordobesa, la dueña de los equipos y los futbolistas".

A ese respecto, el CEO blanquiverde ha señalado que han tenido "cedidos los derechos a la SAD para que pudieran terminar la temporada, sin inconvenientes para la Federación", a lo que ha añadido que "desde el día de hoy ya están todos los futbolistas cotizando en la Seguridad Social a nombre de Unión Futbolística Cordobesa".

González Calvo, que ha desvelado también que "un señor ha intentado inscribir un club domiciliado en El Carpio llamado Unión Futbolística Cordobesa, pero se lo han impedido porque ese nombre está inscrito por nosotros en el CSD, que es quien autoriza a tener un club de fútbol", ha señalado que espera que la rotundidad de su mensaje genere "la tranquilidad de los más de 5.000 socios que ya tenemos, de los que no forman parte ninguna de las empresas colaboradoras ni los empleados del club, que incluidos serían ya más de 6.000 abonados".

Con todo, Javier González ha reconocido que la inscripción no será un simple trámite. "Hemos venido hablando con la Federación y esta misma semana me veré con ellos para poner en conocimiento todo lo que hemos venido haciendo", ha apuntado. Cuestionado sobre si espera sorpresas al respecto, ha aportado algo más de luz: "No lo sabemos, nosotros hemos trabajado con ellos y siempre puede haber sorpresas. Ningún club esperaba una notificación tan pronta para inscribir los equipos. Creemos que no habrá sorpresas. Ha habido muchas actuaciones judiciales, cada uno en defensa de sus derechos, pero a día de hoy lo único que hay es un auto diciendo que se vende la Unidad Productiva a Unión Futbolística Cordobesa y que se proceda a su inscripción en la RFEF".

Más de seis millones desembolsados en el curso pasado Al hilo de las informaciones comentadas por Javier González Calvo, el CEO de la entidad ha querido acallar las voces que señalan que Infinity se ha hecho con el Córdoba sin pagar nada a cambio. "Hemos pagado todo y cada uno de los euros que nos tocaban, y muchos de los que no tocaban", ha asegurado. Además, el consejero delegado ha detallado que "hasta el 31 de julio, Infinity ha puesto 6.375.048 euros, con un ERTE de por medio, que no haberlo habrían sido más de siete". Por ello, entiende que "quien tenga dudas del proyecto de Infinity en esta ciudad... decir que hemos comprado este club tirado de precio, creo que son palabras que se pueden guardar para sí", porque "ya no es solo el dinero, son las personas que hay en un proyecto como este".

El consejero delegado del club blanquiverde ha descartado además un acuerdo para adquirir la anterior SAD, aunque sí ha reconocido que llegó a reunirse con Carlos González y Jesús León. "No lo voy a decir rotundamente pero no creo que se pueda llegar a un acuerdo, porque conocemos todo lo que ha salido en los últimos meses. Aquí nadie renuncia a las cantidades que siguen pesando que se les adeudan", ha apuntado al respecto, por lo que tiene claro que no hay un plan B y "si no inscriben a Unión Futbolística Cordobesa, Córdoba se quedará sin fútbol de primer nivel".

Sobre esa reunión, González Calvo ha desvelado que han hablado "con todos", porque "por los intereses del Córdoba CF era una obligación hacerlo". "Hemos hablado, de muy buenas maneras, pero difícilmente podemos llegar a un acuerdo. Fue a propuesta de ellos y yo siempre dije que el CCF estaba a disposición de reunirse con todas las personas", ha asegurado.

Descartando ese acuerdo, González Calvo ha sido bastante gráfico al señalar que "en el activo del Córdoba CF SAD no aparece nada, salvo los derechos de Javi Galán y un Porsche Cayenne que ni siquiera está a nombre del Córdoba", por lo que no podría ser inscrito, como ha dejado caer Carlos González en las últimas horas. A ese respecto, Javier González Calvo ha remarcado que "el Córdoba CF SAD está intervenido judicialmente y su órgano de representación no es el consejo de administración que se ha inscrito. El responsable es el señor Francisco Estepa, por lo tanto es el único que podría representar o solicitar algo en nombre del Córdoba CF SAD".

Así las cosas, el CEO blanquiverde cree que la resolución definitiva sobre la inscripción del Córdoba se sabrá "el día 17, aunque después habrá unos días para que la Federación recoja documentación y demás". Pese a que habrá esperar, González Calvo ha mostrado la tranquilidad del club y ha asegurado que le costaría entender que "una institución como la RFEF vaya a ir en contra de un auto judicial, porque nadie puede ir contra eso". "La única resolución a día de hoy es la que dice que se inscriba al Córdoba CF a nombre de la Unión Futbolística Cordobesa", ha reiterado.