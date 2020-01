Carlos González, designado presidente del Córdoba CF SAD

Carlos González vuelve a ser presidente del Córdoba CF SAD. El empresario afincado en Madrid ha sido designado como tal tras la junta general de accionistas celebrada en el Hotel Córdoba Center, donde fue convocada por el registro mercantil, a pesar de que los administradores judiciales de la entidad la situaron en El Arcángel. En una sesión rápida y sin apenas desarrollo, González sacó adelante el orden del día, que tenía como platos fuertes el cese del consejo que encabezaba Jesús León y el nombramiento de uno nuevo. Todos los acuerdos alcanzados, no obstante, quedan ahora pendientes de posibles impugnaciones, que algunas partes ya han anunciado.

Dentro del consejo de administración del Córdoba CF SAD estarán también Minoritarios CCF, en calidad de vocales y como asociación (aunque Manuel Pastor ha sido el designado hoy en la votación), junto al hijo de Carlos González y a la sazón expresidente de la entidad, Alejandro González. Iván Zaldúa, abogado de Azaveco, queda como secretario no consejero.

En la celebración de la junta estaba presente el notario del registro mercantil, Manuel Rodríguez Poyo, aunque el libro de accionistas se encuentra en poder de los administradores concursales y judiciales, por lo que al no poder acreditar oficialmente la condición de accionistas de la entidad de los asistentes al acto, habrá que ver qué validez tienen los acuerdos alcanzados en la reunión celebrada en el Hotel Córdoba Center.

De hecho, de manera paralela a esa celebración de la junta, en El Arcángel tanto César Ollero, el abogado de Minoritarios CCF, como Álvaro Cerezo, el abogado de Aglomerados Córdoba (Jesús León), dejaron claro que la junta será impugnada. En el caso de Cerezo, aseguró además que tienen intención de impugnar incluso la convocatoria de la misma, al encontrar importantes defectos de forma en ella.

Los primeros pasos de González

Tras la celebración de la convocatoria, Carlos González ha asegurado que el paso dado hoy era necesario porque "la SAD no tenía consejo porque fue destituido por el juez y era un requisito que teníamos que hacer. De todas formas esto estaba previsto antes de la intervención del juez, queríamos velar por nuestros derechos".

El empresario aseguró además que "los administradores son ejecutivos, no son accionistas del Córdoba", por lo tanto "eran prescindibles" en la junta, aunque también reconoció que "seguro que se va a impugnar".

Además, lanzó un dardo a Jesús León, al ironizar asegurando que "León no podía entrar en la junta porque no tiene ninguna posibilidad, porque yo tengo los derechos económicos y políticos de las acciones y él en calidad de qué iba a entrar, a lo mejor podría entrar si fuese periodista, como vosotros. Podían entrar los accionistas y los periodistas, el público en general no".

Con todo, lo más llamativo es el anuncio por parte de González de sus primeros pasos tras ser nombrado como presidente del Córdoba CF SAD. "Nosotros vamos a pedir en los próximos días que se levante la administración concursal y judicial y veremos qué dice el juez", aseguró el empresario.

Todo ello, claro está, quedará pendiente de la verdadera validez que tenga una de las juntas de accionistas más extrañas, si no la que más, de la historia de la entidad blanquiverde como Sociedad Anónima Deportiva.