Mientras Carlos González sacaba adelante en el Hotel Córdoba Center el orden del día que lo proclamaba de nuevo presidente del Córdoba CF SAD en una junta de accionistas celebrada sin las garantías necesarias como la presencia y constancia en acta del libro de accionista de la entidad, en El Arcángel acontecía de manera paralela otra convocatoria, más bien fantasma, porque ni siquiera quedó reflejada en un acta oficial, al no personarse en el estadio el notario del registro mercantil, que se encontraba en el otro punto de la citación.

Poco antes de las 10:00, hora fijada para el inicio de la junta, accedían a las oficinas de El Arcángel Álvaro Cerezo, abogado de Jesús León (en representación de Aglomerados Córdoba) y César Ollero, abogado de Minoritarios CCF, acompañado por algunos miembros más de la asociación de pequeños accionistas de la entidad.

En el interior de las oficinas aguardaban ya los administradores Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabéu. La prensa, que aguardaba en la puerta de las oficinas, no tuvo acceso a la sala de juntas, en primer lugar con el pretexto de que había que aguardar a la constitución del acto.

Un hecho que en ningún momento se produjo, ya que el notario del registro mercantil, Manuel Rodríguez Poyo, se encontraba en el Hotel Córdoba Center, atendiendo a la convocatoria inicial que fijó el céntrico complejo hotelero como el lugar de celebración de la junta de accionistas del Córdoba CF SAD.

Pasadas las 10:30, de las oficinas de El Arcángel salió en primer lugar Francisco Javier Bernabéu, que apenas se detuvo a atender a la prensa más que para corroborar que en El Arcángel no se había celebrado nada, a la espera de las noticias que llegaran desde el Center.

Minutos después, los abogados César Ollero y Álvaro Cerezo abandonaban las instalaciones, corroborando que ni siquiera se había levantado acta de la imposibilidad de celebrar la junta, por lo que la convocatoria quedaba en agua de borrajas.

"No ha acudido el notario y no se ha levantado ningún acta. Hemos venido porque tendríamos que estar en la junta que pueda ser válida pero ya está", aclaró Ollero, que aseguró que la junta en la que Carlos González ha sido elegido presidente "la podrá impugnar cualquiera", ya que "se ha levantado acta sin el libro de accionistas y tendrán que defender eso", al margen de reiterar que "nosotros teníamos que estar en donde se celebrara la junta, si es válida o no, no somos nosotros los que tenemos que decirlo".

Álvaro Cerezo, por su parte, avanzaba que Aglomerados Córdoba (Jesús León) va a impugnar "tanto la convocatoria del registrador como la celebración de la junta, porque no tienen el libro de accionistas y no pueden acreditar que los que han asistido son los titulares de las acciones".

Cerezo añadió que "desde el punto de vista de Aglomerados, el no haber comparecido en el Córdoba Center no afecta porque tenemos otros argumentos que derivan de la forma en que se ha hecho la convocatoria".

El abogado explicó además que "a corto plazo esos acuerdos no tendrán validez alguna porque está el administrador concursal, que es el que tiene el poder en la antigua SAD. Habrán nombrado consejo y podrá tener algún tipo de vinculación cuando termine el concurso, pero teniendo en cuenta los plazos, lo que puede tardar el concurso, la situación de Unión Futbolística Cordobesa con la Federación..., el escenario puede dar lugar a muchas sorpresas y cambios de estado".