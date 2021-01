El mercado del Córdoba CF: 30 días para rematar la plantilla

El mercado invernal, la segunda y última ventana de fichajes para la temporada 20-21, se abre este lunes 4 de enero y acabará el martes 2 de febrero. Por delante, 30 días en los que que por primera vez en el último lustro, el Córdoba CF no se verá abocado a realizar una revolución en su plantilla. El club blanquiverde tiene claros cuáles son sus objetivos durante el próximo mes, y éstos pasan por incorporar al menos un punta sub 23 que ocupe la única licencia libre que ahora mismo tiene disponible. Salvo sorpresa, no habrá muchos más movimientos.

A pesar de que la primera parte de la temporada no ha ido según el guion previsto, el relevo en el banquillo y la nueva dinámica de juego y resultados que el equipo ha cogido bajo la dirección de Pablo Alfaro, invitan a ser optimistas en El Arcángel. Tras quemar hace justo un mes la bala del cambio de entrenador, con la destitución de Juan Sabas, el equipo se ha reactivado y se ha vuelto a enganchar a la zona noble del Subgrupo IV-B en el que está encuadrado en esta primera fase de la competición en Segunda División B.

De hecho, con todos los problemas vividos en estos dos primeros meses y medio de campaña, por suerte todos ajenos al covid-19, los blanquiverdes llegarán a la última jornada de la primera vuelta -tras su nueva aparición en la Copa del Rey, ante un Primera como el Getafe- con opciones de alcanzar el liderato de su subgrupo. El UCAM Murcia, que ha rozado la perfección, apenas cuenta con tres puntos más en la clasificación (17 de los universitarios por 14 de los cordobesistas), en la que el Córdoba es segundo, con los mismos guarismos que el Linares Deportivo. Contabilizando el Subgrupo IV-A, sería cuarto y en el objetivo.

Con todos esos argumentos, y tras la profunda renovación llevada a cabo en la anterior ventana de fichajes, en El Arcángel tienen claro que no ha lugar a una revolución en enero como ha sido habitual en los últimos ejercicios, incluido el anterior, el primero ya bajo el manto de Infinity. "No debemos de romper el tipo de grupo que tenemos, porque somos de notable alto, cerca del sobresaliente", advirtió ya hace una semana Pablo Alfaro en una entrevista concedida a el Día, dejando claro su pensamiento para el mercado.

Así, con apenas una licencia libre, sub 23, la dirección deportiva empieza un mes de frenético trabajo con la misión clara de cerrar un atacante que remate la plantilla. La prioridad, como en verano, vuelve a ser Berto González, al que el brote de covid-19 en el Sporting de Gijón le abre una nueva puerta para tener minutos con el primer equipo en LaLiga Smartbank, pese a que su deseo es ganárselos de blanquiverde. Otra opción sobre la mesa, con idéntica complicación, es Ibrahim Diabaté, en conflicto abierto con el Mallorca al no sellar la ampliación de su contrato, que expira el 30 de junio, lo que lo tiene en Tercera con el filial bermellón.

Situaciones que, como no puede ser de otra forma, obligan a Miguel Valenzuela, Juanito y el grupo humano que lideran a mantener su rastreo sobre las distintas alternativas que pueda ofrecer este mercado invernal siempre peculiar. Y como ya puntualizó el técnico, no solo para completar esa posición que otorgue más y diversas garantías a una delantera que ahora tiene a Piovaccari, Willy y Salido, sino por si algún jugador de la actual plantilla pide salir o es tentado por algún otro proyecto... Serían, a priori, los únicos condicionantes que obligarían al Córdoba a romper el guion con el que afronta los próximos 30 días y que pasa por rematar el equipo ocupando la ficha libre que se dejó en verano.