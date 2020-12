Sabas rompe su silencio tras salir del Córdoba CF: "Estoy en casa con dos derrotas"

Se marchó del Córdoba CF sin despedirse de la afición y sin ni tan siquiera dar una última rueda de prensa. Pero un mes después de salir del conjunto blanquiverde, Juan Sabas rompió su silencio para repasar su breve estancia en el banquillo de El Arcángel. El técnico destacó en una entrevista en Radio Marca que el formato exprés de esta Segunda B "hace que las grandes inversiones no tengan mucha paciencia con el trabajo" y lamentó que está "en casa con dos derrotas".

Tras volver a Madrid después de dejar atrás su paso por Córdoba, Sabas comentó que está "siguiendo la categoría y sabiendo que este año es muy complicado, con 102 equipos, suben cuatro y casi todos los que quieren es entrar en la Pro, porque el ascenso está al alcance de muy pocos".

"Hay poca paciencia", lamentó el técnico en referencia a su destitución en el Córdoba. "En cuanto pierdes uno o dos partidos, ya estás en la picota. En una liga normal, con dos partidos que pierdas no te echan, pero es otra manera de aprender. A mí no me gustaba el formato antes y menos ahora porque estoy en casa con dos derrotas", añadió el madrileño.

Cuestionado por el momento que atravesaba el equipo, Sabas dio a entender que no era tan malo y que el conjunto blanquiverde no era el único favorito en apuros. "La Cultural está cuarta, el Numancia está sexto, el Extremadura está séptimo... La situación... yo respeto las decisiones. Indudablemente a nadie le gusta perder y perdimos dos partidos. Luego ganaron los dos siguientes, y en Copa también. Cuando cambias de entrenador buscas eso, que haya una reacción, y de momento se ha conseguido", apuntó sobre el CCF.

El técnico sí reconoció que "da rabia no conseguir el objetivo" tan ambicioso que le planteó el Córdoba. "Llevaba después del Extremadura un año y pico sin entrenar. Me llegó un gran proyecto y creía que podía hacer las cosas bien, pero no he podido comandar ese proyecto", reconoció Juan Sabas.

Pese a su amarga salida del Córdoba, el madrileño defendió la labor de los nuevos gestores en el club, en comparación con la inestabilidad de otras temporadas. "El club este año está fenomenal. Los propietarios son de Bahréin, han hecho un gran desembolso para que el Córdoba vuelta a Segunda. Lo han dejado a nivel deportivo en manos de Juanito y Miguel Valenzuela y creo que están haciendo un gran trabajo, pero a veces eso no te lleva a cumplir las metas en Segunda B, porque suben cuatro de 102 equipos", comentó Sabas.

Eso sí, el extécnico blanquiverde mostró abiertamente su opinión acerca de aquellas declaraciones de Valenzuela, que ponía a la plantilla del Córdoba como la mejor de la categoría. "Creo que han hecho un buen trabajo, una buena plantilla, pero dijeron que era la mejor plantilla de Segunda B y yo no lo creo", comentó el técnico, que aseguró no ver a nadie dominador en Segunda B.