Los laterales, un problema en el Córdoba CF que va más allá del primer equipo

El Córdoba CF tiene los cinco sentidos puestos en el choque de este domingo ante el Ceuta (El Arcángel, 12:00). La entidad blanquiverde, sin embargo, tiene un problema con los laterales que va más allá del primer equipo. Iván Ania tendrá las bajas de Adri Castellano e Iván Rodríguez, por lo que tirará de Adri Vázquez y Álex López para completar la convocatoria. Sin embargo, los dos jugadores del filial cordobesista se pondrán antes a las órdenes de un Diego Caro que tiene lesionados también a Calero y Ale Fernández.

Hasta tres bajas tiene Iván Ania para la cita ante un Ceuta que rompió su mala dinámica con un triunfo el pasado domingo ante el Real Murcia. El técnico ovetense, que tendrá que modificar de nuevo su once inicial por la ausencia de Diarra, tampoco podrá contar con los lesionados Adri Castellano, que aún no ha debutado en lo que va de competición, y de Iván Rodríguez, que ya se perdió también el duelo en La Rosaleda ante el Málaga.

Iván Ania comentó en sala de prensa que "Adri ya está más cerca de poder reincorporarse al grupo, aunque aun le queda un tiempo". El defensor cordobés, primer fichaje realizado por la dirección deportiva este pasado verano, no ha tenido suerte, ya que aun no se ha estrenado de blanquiverde. Tras quedarse sin jugar en las primeras citas, el ex de la Ponferradina cayó lesionado. Cuando ya veía la luz al final del túnel, recayó y ya no se le volvió a ver más por la Ciudad Deportiva.

Por su parte, Iván Ania indicó que "Iván Rodríguez tuvo tras el partido ante el Recre una molestia en el isquio y ya no pudimos disponer de él ante el Málaga ni estará ante el Ceuta". "Hemos decidido que parara para que se recupere", comentó el ovetense ante la ausencia del lateral de Alameda, que suplió ante los onubenses a Calderón en la banda izquierda.

Ahora mismo Iván Ania tiene disponibles para cubrir los laterales a Albarrán y Calderón, que hasta la fecha han sido los titulares. Ambos son de la confianza del preparador ovetense y son fijos en la defensa de un Córdoba CF que anda justito en las bandas ante las bajas por lesión de Adri Castellano e Iván Rodríguez, las alternativas en caso de necesidad del técnico ovetense.

Sin relevo en la primera plantilla, Iván Ania está contando en los entrenamientos con Adri Vázquez y con el juvenil Álex López. Los dos estuvieron ya presentes en la convocatoria del preparador asturiano para la cita del pasado domingo en La Rosaleda ante el Málaga. De hecho, volverán a estar este domingo para el duelo ante el Ceuta.

Antes del compromiso en El Arcángel ante los ceutíes, Adri Vázquez y Álex López, al contrario de la jornada anterior al jugar el mismo día, viajarán este sábado con el filial cordobesista a Jerez de la Frontera. El Córdoba B se medirá en el Pedro Garrido al Xerez DFC (17:00). Ambos jugadores forman parte de la citación de Diego Caro porque las alternativas están en la enfermería.

Iván Ania dijo en sala de prensa que "vamos a tirar del filial. Vendrán dos jugadores que mañana -por este sábado- jugarán ante la falta de efectivos (Calero y Ale Fernández, lesionados). Vázquez y Álex irán y se incorporarán después a la convocatoria" para el partido ante el Ceuta.

Ante este panorama, Diego Caro podrá contar con Álex López y Adri Vázquez, lo que paliará las bajas de Calero (sobrecarga) y Ale Fernández (elongación). Además, el técnico villarrense también tiene en la enfermería a Paco Fernández, que se lesionó tras formar parte de la convocatoria del primer equipo ante el Mérida y de Pepelu, que anda también en el dique seco.

Con este problema de laterales que va más allá del primer equipo trabaja un Córdoba CF que busca seguir creciendo en la clasificación este domingo ante un Ceuta que tratará de conquistar los tres puntos en El Arcángel y así seguir estando por delante de los de Iván Ania en la tabla del Grupo 2 de Primera Federación.