Kike Márquez: "La derrota llegará algún día, pero no pensamos en ella"

El Córdoba CF tiene los cinco sentidos puestos en el encuentro del próximo sábado en El Arcángel ante el San Fernando (16:00) tras la memorable victoria de la semana pasada ante el actual líder del Grupo 2 de la Primera Federación, el Castellón (2-3). Un resultado que tiene a la plantilla blanquiverde "muy feliz". Así fue como definió el estado anímico actual del equipo Kike Márquez, quien pasó por la sala de prensa del estadio cordobés antes del próximo compromiso liguero.

"Estoy muy feliz ya no solo por los tres puntos, sino por demostrar que nos unimos al grupo de arriba y porque le damos una alegría a esas 500 o 600 personas que hacen un viaje de 15 horas y que se dejan un dinero para ver al equipo de su ciudad", confesó el capitán del Córdoba CF, quien destacó la "satisfacción doble" que fue "ganar en Castalia tras tantos meses imbatidos". "La derrota llegará algún día, pero no pensamos en ella", continuó el mediapunta.

Pese a que Kike Márquez señaló que el ascenso directo es cosa de cuatro equipos en el Grupo 2, confesó que si no sacaban la victoria en Castellón, ellos iban a ser "los claros favoritos" para hacerse con ese ascenso por la vía rápida y que desconocía "cómo reaccionaría la plantilla" tras ello. Sin embargo, el de Sanlúcar de Barrameda hizo hincapié en que el equipo "no dudó en ningún momento" porque son "ambiciosos a nivel individual y grupal" y tienen "confianza" en su juego.

El capitán blanquiverde aseguró que la presión por el ascenso directo la tienen otros rivales y no un Córdoba CF que va "con los pies en el suelo" y "esa ilusión". De hecho, el gaditano señaló que él ha jugado "unos cuantos ascensos" y que siempre han sido por medio del play off, por lo que no teme que el equipo se venga abajo si finalmente no queda primero tras las diez últimas jornadas de liga que restan.

"En la categoría hay cinco o seis equipos que están por encima a nivel de presupuesto. Nosotros hemos ido poco a poco con un ilusión tremenda y partido a partido, así vamos a seguir. La presión es buena porque te estás jugando algo importante y la transformamos en el sueño del club y de la ciudad. Cuando llegue final de mayo a ver dónde podemos llegar", añadió un Kike Márquez que hizo hincapié en que "el entrenador no deja que se relaje ningún futbolista dentro del vestuario".

De ahí que "el once esté rindiendo bien" y que "suba el equipo de nivel semana tras semana". Precisamente este sábado los blanquiverdes se verán las caras ante un San Fernando que está en puestos de descenso. Como señaló Kike Márquez, se trata de "un equipo que se está jugando su objetivo y que viene de ganar tras una dinámica negativa". Un cuadro que visitará El Arcángel para "hacer su partido y poner las cosas difíciles" a un conjunto cordobés que quiere "sacar otros tres puntos" para acercarse "a ese objetivo del play off".

Al San Fernando "no les están saliendo los resultados" y, para colmo, se enfrentará a "un Córdoba que está haciendo las cosas bien", señaló el capitán blanquiverde, quien se espera encontrar "varios escenarios" el próximo sábado como puede ser un rival que juegue "en bloque bajo". Ante esa situación, los blanquiverdes deben "estar preparados para cualquier escenario".

Para este encuentro liguero, Kike Márquez pidió el apoyo del cordobesismo, aunque agradeció que a "esos 10.000, 11.000 o 12.000 que van al estadio" habitualmente no los dejen "solos": "Este equipo está haciendo la cosas bastante bien y hay pedir un poco más de esa parte de la afición que está todavía sentada en casa esperando a ver qué pasa. Esos que vienen casi siempre y los de dentro del club que trabajan desde la sombra, esa ayuda de todos nos acerca al objetivo final", precisó.

Por último, el capitán del Córdoba CF destacó la faceta goleadora del equipo: "En esta categoría los proyectos ambiciosos en el delantero se gastan un dinero importante. El tiempo a día de hoy nos ha dado la razón, aunque Casas tiene 13 goles, pero si tuviera siete goles necesitaba la ayuda de ese segunda punta o de las bandas y todos han sumado lo suyo. Estaos prácticamente a pocos goles del máximo goleador de la categoría que es el Castellón", concluyó.