El juicio por el segundo concurso acreedores del Córdoba CF atisba su final

El juicio por el segundo concurso de acreedores del Córdoba CF SAD vivió este viernes su tercera y última vista con las declaraciones de Diego Medina, Antonio Romero Campanero, Juan Ramón Berdugo, Francisco Javier Bernabéu, Carlos Suárez, Javier Gómez y Joaquín Vigueras. Todos ellos lo hicieron tras las realizadas hace ya un mes por Jesús León, Alfredo García Amado, Francisco Estepa, José Jesús Mesa y Rosa Agredano.

Este tercer día del segundo juicio del concurso de acreedores del Córdoba CF arrancó con la declaración del exconsejero Diego Medina, que cuatro meses después de que arrancase la etapa de Jesús León al frente de la entidad, ya le pidió que "dé cumplimiento a la Ley de Sociedades Anónimas y de Capital y se ponga a mi disposición el estado económico del club".

En los dos primeros consejos celebrados de la etapa de Jesús León, "no se hablaban de aspectos económicos", como indicó Diego Medina. Además, recordó el exconsejero que recibió "dos burofax, uno de Grucal diciendo que se me cesa como representante en el consejo del Córdoba CF y otro por parte de la Fundación del Córdoba CF, en el que también se me cesa como vicepresidente de la misma".

Por su parte, Antonio Romero Campanero recordó que entró en el consejo porque tenía "una buena relación" con Jesús León. Sin embargo, en 2018 ya se notó "la tirantez" porque no tenía "noticia de nada, era un consejo de administración de paja y no sabíamos ninguna de las decisiones que se estaban tomando". De hecho, apuntó que "el club lo manejaba Jesús León, Luis Oliver y su equipo".

Tras las comparecencias de los dos exconsejeros, fue el turno de Juan Ramón Berdugo y Francisco Javier Bernabéu, que recordó que en noviembre de 2019, momento de la detención del empresario montoreño y la llegada de la administración concursal al club, es que "no había dinero ni previsión de liquidez". De hecho, expuso que "en la caja había unos 300 euros y se debían más de tres millones".

Por su parte, por videoconferencia realizaron su declaración Joaquín Vigueras, agente de Sergi Guardiola, Carlos Suárez, presidente en ese momento del Real Valladolid, y Javier Gómez, vicepresidente de LaLiga, que reconocieron la buena operación con el atacante de Manacor y de Álvaro Aguado -dieron el visto bueno a la labor realizada por Alfredo García Amado- y también los expedientes que puso la patronal del fútbol español a la entidad blanquiverde en la era de Jesús León.

Tras todas estas declaraciones, el juez Yepes Carmona dio por finalizada la vista tras otra larga tercera jornada. Ahora toda queda a falta de dos diligencias, las declaraciones por escrito de Eisenar, empresa que otorgó un préstamo a Jesús León, y Ángel Torres, presidente del Getafe. Posteriormente, Francisco Estepa expondrá sus conclusiones y las defensas presentarán las suyas tras leer previamente las del administrador concursal. Eso sí, todavía quedan mucho tiempo para conocer la sentencia final del magistrado.