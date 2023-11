El administrador concursal del Córdoba CF afirma ante el juez que hubo "un vaciado de liquidez llamativo"

La Ciudad de la Justica de Córdoba acogió este viernes el segundo día del juicio del segundo concurso de acreedores del Córdoba CF. Tras una primera sesión, celebrada este pasado jueves, en la que solo dio tiempo a declarar a Jesús León y Alfredo García Amado ante el juez Yepes Carmona, era el turno de la declaración del administrador concursal del club, Francisco Estepa, y de los primeros testigos llamados por las diferentes partes en litigio. Eso sí, de nuevo, Luis Oliver faltó a esta cita con la justicia.

Tras las pertinentes versiones de Jesús León y Alfredo García Amado, este viernes le tocaba testificar al administrador concursal del Córdoba CF, Francisco Estepa, que afirmó ante el juez que hubo "un vaciado de liquidez llamativo". Además, aseguró que "las lucecitas rojas" se encienden en el club en el primer semestre de 2018 cuando "la deuda a corto plazo se incrementa por una huida hacia adelante".

En una declaración de casi tres horas de duración, Francisco Estepa fue respondiendo uno por uno a todas las partes implicadas en este proceso. Arrancó el abogado de Magdalena Entrenas y lo cerró Paco Zurita, en defensa del Córdoba CF (SAD). El administrador concursal de la entidad blanquiverde aseguró ante el juez que "no se adoptaron medidas ante la situación de insolvencia" que arrastraba el club.

Estepa reconoció que accedió "a toda la información que había en las instalaciones del Córdoba CF". También defendió que en la entidad blanquiverde "hubo consejeros que se negaron a firmar las cuentas" ya en la etapa de Jesús León como máximo dirigente del club, como fueron los casos de Diego Medina y Antonio Romero Campanero. De hecho, también recalcó ante el magistrado que "hubo un ejecutor, que fue el presidente del consejo, y unos consejeros pasivos".

Alerta roja en liquidez

A pesar de esa pasividad de los consejeros en las acciones que se tomaban en la entidad en la época de Jesús León al frente del Córdoba CF, Estepa apuntó hacia todos los responsables ante el juez que "por ser miembro que asume una posición garante, usted puede delegar pero debe saber que firma. No informarse con todas las alarmas que había... Conociendo las cuentas, reformuladas e incluido el presupuesto, y pese a que el pasivo se multiplica por cinco, eso es alerta roja de liquidez". "No había ni para pagar al hombre que abre la puerta", explicó.

También comentó Francisco Estepa que "no podemos poner en el mismo rango al señor Garrido, que no percibía nada, a los que sí lo hacían". "La señora Entrenas no cobraba como consejera, pero sí por Sanivo Abogados", apuntó el administrador concursal de la entidad blanquiverde, que señaló de este modo "un lícito ánimo de lucro".

Ante el letrado de Jesús León, Estepa defendió ante el juez que "ante una situación de falta de liquidez no se reduce el gasto si no que se incrementa, lo que supone un vacío por liquidación apresurada". Además, aseguró que la operación de Sergi Guardiola, a la que se añade también Álvaro Aguado, "no es buena para mí". "No soy especialista en fútbol y no me gusta, pero no me vale el precio de transfermarkt" para la valoración de mercado de los jugadores. "La imputación de Alfredo García Amado es por ser consejero y no por ser director general, donde hizo una buena labor y no se la reprocho", expuso un Francisco Estepa ante el juez Yepes Carmona.

También defendió el abogado de Jesús León que se llegó a un acuerdo de rescisión con Luis Oliver para pagar 550.000 durante cuatro temporadas, hasta agosto de 2022. Sin embargo, Francisco Estepa expuso en todo momento que la deuda con el empresario maño existía. De hecho, reconoció ante el magistrado que las lucecitas rojas de alarma llegan "en el primer semestre de 2018 con un vaciado patrimonial y de liquidez muy llamativo". "La deuda a corto plazo se incrementa con una huida hacia adelante", señaló el administrador concursal del club.

Una de las causas de esta insolvencia fue el contrato firmado con Bitton Sport (Luis Oliver), que estaba "fuera de mercado (600.000 euros) y LaLiga lo sancionó". Por otro lado, Estepa explicó que Joaquín Zulategui describe la operación de compra tras poner la pertinente denuncia: "Uno ponía 2 millones y el otro otros dos, pero éste no los puso".

"Un millón de euros en liquidez, la gasolina del club"

Por otro lado, sobre el millón de euros de la Ciudad Deportiva, Estepa afirmó que vio "el total pasivo era de 12 millones, la adenda es de 1 y un 8% del total pasivo. Hablamos de operación de una parte vinculada porque es el presidente. Se llevó un millón de euros en liquidez que eso es la gasolina del club". "No veo normal que en enero de 2019 formular cuentas anuales con 4 millones de pérdidas y meto un millón y lo cobro. Si tengo perdidas, saldo a deudores pero cobrarlo en esa situación...". Por otro lado, explicó Estepa ante el juez que "LaLiga no interviene el club y no autoriza pagos, pero les tienes que informar".

Cuestionado por el letrado de García Amado, el administrador concursal explicó que su defendido, el actual director general del Granada, dio "veracidad" a firmar las cuentas. "Como director general dio recursos al club y fue gestión acelerada porque se agravó insolvencia y la sangría seguía", expuso Francisco Estepa, que reconoció que en julio de 2019 la deuda con seguridad social era de 70.000 euros y con hacienda solo el iva de ese mes de agosto era de 370.024 euros".

Por último, ante Paco Zurita, letrado en defensa del Córdoba CF (SAD), Estepa fue cuestionado por la firma del contrato de Carlos González en esa adenda del millón de euros por la Ciudad Deportiva. El administrador concursal expuso que "la UCO apostó un análisis de grafía que no era original o que la firma (la de Carlos González) estaba escaneada". Esto hizo que protestase el abogado de Jesús León, que también está presentada en la Audiencia Provincial esta misma prueba con otro perito que dice que la firma "no está manipulada".

"Cualquier dinero por Guardiola era un éxito"

Tras la declaración de Francisco Estepa fue el turno de José Jesús Mesa, responsable de Mesas Sport, agencia de representación de jugadores y deportistas de la que Alfredo García Amado es socio minoritario. También aclaró que trabajó para el club en busca de cerrar operaciones con diferentes jugadores y llegó "a cristalizar la de Sergi Guardiola y Álvaro Aguado" o en otras ventas "como las de Andrés Martín".

José Jesús Mesa describió que trataba "de buscar operaciones para generar beneficios" al Córdoba CF. De hecho, explicó la operación de Guardiola y Aguado, que es "una operación conjunta y no individual de los dos jugadores". Además, apuntó que los dos jugadores fueron vendidos "por encima del valor de mercado"."Cualquier dinero por Guardiola era un éxito", aseguró el encargado de Mesas Sport que ganaba "un 5% de cada jugador y una cantidad anual de asesoramiento".

También aclaró José Jesús Mesa que trabajó en una etapa en la que "el director deportivo era Rafa Berges, con poca experiencia y que venía de entrenar Indonesia y le ayudamos en ese sentido". "Cuando se cesa a Sandoval, tuvimos un par de reuniones con entrenadores en las que estuvimos presentes los dos", argumentó. Además, reiteró que "para mí fueron dos operaciones brillantes. Aguado, con proyección, pero vendido por encima mercado que estaría entre 400.000 o 500.000 y se sacan 2 millones. Sobre Sergi, sacar un solo euro es brillante".

"Todo estaba autorizado por el presidente"

Por su parte, Rosa Agredano, encargada de la contabilidad del Córdoba CF desde el año 2003, fue la última testigo en declarar en la segunda jornada de este juicio del segundo concurso de acreedores de la entidad blanquiverde. "En jugadores estaban gastando más y o tienes traspaso gordo, o palmas seguro", aseguró la empleada de la entidad cordobesista, que reconoció el impago de tres meses de la nómina a los jugadores y de dos a los empleados del club.

"De septiembre a noviembre de 2019 no se suspendieron partidos y si normalidad es intentar hablar con todas las personas y llorarles y pagar a cuentagotas...", expuso Agredano ante las preguntas del abogado de Jesús León. También reconoció ante el juez que el expresidente hacia "esfuerzos por salvar la temporada pero por otra no porque había pagos de pubs".

También explicó ante el juez que "Jesús buscaba inversor y la cesión de El Arcángel, pero el Ayuntamiento no quiere y llevamos más de 20 años así". Tras la compra de Jesús León a Carlos González en enero de 2018 el club estaba "saneado". "No había señal de alarma porque teníamos un pagaré de millón y pico por cobrar", reconoció la empleada del club. "Todo estuvo autorizado siempre por el presidente", expuso una Rosa Agredano que antes de finalizar explicó ante el juez "cuando no pagas cosas, eso se palpa".

Casi un mes de espera para el tercer día de juicio

Tras la declaración de Rosa Agredano, el juicio de este segundo concurso de acreedores seguirá en la Ciudad de la Justicia de Córdoba el próximo 22 de diciembre (09:30) ante la imposibilidad del juez y de los letrados de realizarlo en fechas anteriores (30 noviembre y 1, 14 o 15 diciembre). De hecho, la confianza por todas las partes es que todo quede resuelto ese mismo día.