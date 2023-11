Jesús León asegura que "no tuvo tiempo" para arreglar la situación del Córdoba CF

La Ciudad de la Justicia de Córdoba acogió este jueves el inicio del juicio del segundo concurso de acreedores del Córdoba CF (SAD), que llega tras el informe del calificación de la administración concursal, la cual solicita siete millones de euros (5,3 millones al expresidente Jesús León), además de la inhabilitación de varios exdirigentes del club.

En este juicio estuvieron presentes el administrador concursal, Francisco Estepa; el expresidente del Córdoba CF, Jesús León, y los exdirigentes Manuel Garrido, Magdalena Entrenas, Fran de Paula López, Alfredo García Amado, actual consejero delegado del Granada, y el expresidente Alejandro González. El único que no acudió a la cita fue Luis Oliver, que fue declarado "en rebeldía" procesal.

Durante este primer día de juicio, solo declararon Jesús León y Alfredo García Amado, mientras que será este viernes cuando siga el administrador concursal, Francisco Estepa, y todos los testigos citados por todas las partes para aclarar si es posible todo lo sucedido a la etapa del empresario montoreño al frente de la entidad cordobesista.

En una declaración de casi tres horas de duración, Jesús León aseguró que "no tuvo tiempo" de arreglar la situación económica del Córdoba CF tras ser detenido el 7 noviembre de 2018 y puesto en libertad con cargos un día después. Además, afirmó que "todos los ingresos estaban controlados por LaLiga" hasta el descenso a Segunda B y que era consciente "del déficit y la tensión de tesorería" de un club que "nunca suspendió un partido".

A preguntas del letrado de Magdalena Entrenas, Jesús León aseguró que "con activos de venta y la cesión del estadio (los de ahora siguen con ello), se eliminaría la causa de disolución". También indicó que "la falta de liquidez la hemos tenido de forma transitoria y siempre la fuimos resolviendo". De hecho, reiteró que se fue "pagando todo". "Todo abonado y lo dice Javier Gómez (director general de la LFP)", expuso el empresario montoreño.

Tampoco se olvidó de Daniel Pastor, exadministrador del primer concurso de acreedores del Córdoba CF, que cobraba "por todo". "Lo vi a los pocos días de comprar el club, pero la comisión nunca pasó. Esto es gracioso para entender bien el informe de calificación porque el 7 me detienen, el 8 salgo y luego se inscribe UFC (Unión Futbolística Cordobesa). Todo en cinco días".

La figura de director general aparece "con Alfredo García Amado porque antes estaba yo". "Fue cuando echo a toda la banda anterior (por Luis Oliver y Joaquín Zulategui)", expuso un León que reiteró que "la mayoría de procedimientos fueron heredados", por lo que la operación de Sergi Guardiola era necesaria para conseguir liquidez. Para ello, "primero lo renovamos porque se nos iba a ir a coste cero".

También habló que cesa en agosto de 2019 a Magdalena Entrenas, la cual "por confianza me custodiaba el libro de accionistas que luego se lo dio a Carlos González". "Ella era la que iba a ir de presidenta con Oliver y compañía", comentó Jesús León sobre la situación de la abogada cordobesa tras su salida de la entidad blanquiverde.

"Intervenidos por LaLiga en cada movimiento"

Por otro lado, León fue muy claro al declarar que "estábamos intervenidos por LaLiga en cada movimiento". Incluso aportaba correos de la encargada de contabilidad con Javier Gómez, director general en esa época de la LFP, con las ventas de enero a junio de Sergi Guardiola, Andrés Martín, Jovanovic, Álvaro Aguado y Javi Galán.

"En el caso de Andrés tras venderlo por 3,25 millones nos sobra un millón tras pagarlo todo. El control de LaLiga era férreo y después ocurrió que la situación no era boyante", apuntó el expresidente, que era consciente de "un déficit para afrontar siguiente temporada". "Me dedico a pagar yo y el equipo siempre jugó", aseguró Jesús León, que reiteró que "todos los partidos se pagaron".

"Hasta junio estaba todo pagado y la deuda a corto plazo era evidente, pero de ahí a todo lo montado va un siglo", aseguró el empresario montoreño sobre la situación de la entidad blanquiverde porque "los intereses del fútbol fueron más rápidos". De hecho, reiteró en varias ocasiones que "todo estaba al corriente" al cierre de la temporada 18-19. Tras reconocer el pago tardío a los jugadores del mes de septiembre, octubre no se pagó pero "se iba a firmar y el borrador estaba aprobado con un agente brasileño".

"Ángel Torres tiene la cara muy dura"

Otro de los puntos importantes fue el caso de Sergi Guardiola, el que fue renovado para poder obtener liquidez para las arcas del club. "Me resulta gracioso el informe concursal sobre esto", dijo León. "Es curioso si no lo vendo porque estaba obligado a hacerlo". El delantero de Manacor fue cedido al Getafe, club que presidente Ángel Torres para el que empresario montoreño le dedicó un apartado: "Tiene la cara como el santo de La Rambla. Muy dura".

"Era un gran activo y director deportivo dijo de cederlo porque así se iba a valorizar más. Sin embargo, fichan a Mata, Jorge Molina y Sergi no jugaba y el Valladolid buscaba salvarse, pero no había cláusula de rescate", expuso León. Por ello, en las negociaciones con el Getafe de un Ángel Torres que le dijo "o más lo que te pido o no te lo llevas. Tuve que aceptarlo ese millón y medio porque me generaba tres y variables. Fue el peor momento porque dimos con una persona arrogante, prepotente... Fue de locos. Le dije que se lo gastase en lo peor que le pudiera servir".

En la operación con el Valladolid metió el Córdoba CF a "Álvaro Aguado para obtener liquidez. No les iba la vida a ellos pero era bueno para nosotros", aseguró Jesús León. Una operación, en palabras de Alfredo García Amado, que fue "brillante", como declaró tras hacerlo previamente el empresario montoreño. "Yo la volvería a hacer", expuso el exdirector general.

Conflicto Tebas-Oliver

"Cuando llego al club la situación era la esperada", espetó León tras el acuerdo alcanzado con Carlos González. Además, reconoció "un conflicto entre Tebas y Oliver. Me reuní con Tebas, con el que siempre tuve buena relación. Javier no quería a Oliver en la LFP y me dijo que tenía que echar a Oliver. Eso y otras acciones que no me gustaron, lo eche".

No fue Tebas el único que no quiso a Oliver dentro del Córdoba CF. "Carlos González no quería a Oliver dentro y rompió un primer acuerdo. Se puso otro millón de préstamos sin Oliver, préstamos que no fueron reclamados por Oliver, por cierto. No los ha reclamado y me dijo que los daba por perdidos". Al final, se llega al acuerdo y Oliver entra "con gente propia, con muchos porque puso a personas en infraestructuras, taquillas, seguridad, dirección deportiva reforzada...".

"Trabajaba 18 horas al día por el club"

Por último, aseguró que dejó de trabajar "para Grucal para dedicarse al fútbol". "Tuve un sueldo como consejero delegado porque estaba trabajando 18 horas al día por el club", reconoció un Jesús León que afirmó que "las cuentas estabas reformuladas". "Yo no le voy a decir meto esto o mete aquello" a la encargada de contabilidad, que tenía "sus obligaciones de hacerlo".

También aseguró el millón de euros para la Ciudad Deportiva "por todos los gastos que tenía de proyectos, licencias y compromisos. Esa puesta en valor necesitaba costes y la indemnización de gastos que tenía ese millón", cantidad que se reclama antes de asumir la presidencia de la entidad blanquiverde en diciembre de 2017.