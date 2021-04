Germán Crespo, técnico del Córdoba CF: "Quiero que la gente vea un cambio importante en el equipo"

Tras su presentación oficial del pasado miércoles, Germán Crespo ha ofrecido este viernes su primera rueda de prensa prepartido con vistas al duelo del domingo ante el Tamaraceite (El Arcángel, 12:00), que supondrá su debut en el banquillo del primer equipo del Córdoba CF tras la destitución de Pablo Alfaro. El técnico granadino ha admitido que está "tranquilo" y que, "como cualquier entrenador que debuta", le gustaría hacerlo "con una victoria". "Tengo mucha confianza en que se van a hacer las cosas bien; tengo mucha ilusión y sobre todo que la gente vea un cambio importante en el equipo", ha indicado.

Germán Crespo ha reconocido que se ha encontrado "muy bien" al grupo, pues "cuando hay un cambio de entrenador todo el mundo tiene una motivación extra y eso, unido a que sabemos que no se puede fallar más, que hay sacar los tres partidos e intentar sacar nueve de nueve, hace que todo el mundo esté enchufado". "En cuanto a intensidad nos han facilitado el trabajo, todo el mundo quiere participar el domingo y eso nos da confianza porque todo el mundo quiere jugar", ha continuado

El nuevo jefe del vestuario ha dejado claro que "cambios va a haber, primero porque hay jugadores sancionados", si bien no se ha querido mojar mucho más. Sí ha insistido en la idea que ya deslizó en su puesta de largo, y que pasa porque "todos parten de cero, por eso creo que se ha visto mucha intensidad y todo el mundo ha dado un paso adelante". "Vamos a intentar sacar el mejor once, si hacemos cambios que sea para mejorar, pero no se puede hacer un cambio radical porque hay una base importante, aunque van a jugar los que mejor estén y mejor semana hayan hecho", ha explicado el granadino.

Entre las dudas que hay que despejar aún hasta el domingo está cuántos jugadores del filial que ha dirigido hasta ahora darán el salto de su mano al primer equipo. Crespo ha matizado que "la gente no sabe la situación del B, que también se juega la vida esta semana, pues Núñez es baja por un contacto directo con covid, Meléndez tiene una lesión de larga duración y está en cuadro". Con todo, sí ha dejado caer que "alguno estará" aprovechando que los partidos no coinciden en hora y "el que no participe podrá jugar con el Córdoba B".

Ya mirando al encuentro ante el Tamaraceite, el técnico blanquiverde ha apuntado que es "un equipo que tiene un estilo parecido al que yo quiero inculcar al equipo, y eso es bueno porque no se va a meter atrás". Así, señala que "el equipo que sea capaz de llevar el ritmo del partido y tener la posesión del balón" tendrá una buena ventaja, dado que "si no lo tienes, te toca sufrir, y si les toca a ellos trabajar defensivamente, no van a tener esa frescura en ataque".

Pide el apoyo del cordobesismo

"Mi equipo juega según el planteamiento del rival, pero nunca vamos a mirar lo que hace para plantear el partido, según nos defienda tendremos una variante u otra", ha indicado Germán Crespo, incidiendo en que "tienes que conocerlo, saber dónde te puede contrarrestar y por dónde puedes superarle". "Al Tamaraceite lo conozco porque el año del Jaén era un posible rival y el entrenador y algunos jugadores son los mismos; además, he visto seis o siete partidos más el vídeo que he preparado a los jugadores", ha comentado el nuevo preparador del Córdoba.

Un hombre que cogió las riendas del equipo el lunes, tras la destitución de Alfaro, y que en estos cinco días ha intentado inculcar al grupo la misma filosofía de juego que ha tenido el filial: "Queremos ser los protagonistas en cuanto a la posesión de balón, ser verticales cuando el equipo contrario esté en campo contrario y, si nos adelantamos en el marcador, jugar con el tiempo del partido, porque puede haber muchos partidos dentro del mismo y tenemos que saber qué necesitamos en cada momento".

¿Supone eso una ventana abierta a jugadores que contaban poco para el anterior cuerpo técnico? Habrá que esperar para saber la respuesta: "Cada uno toma sus decisiones, tiene sus planteamientos y forma de jugar, y en esta semana estoy viendo implicación de todos, todos van a una y no me puedo guiar por lo que ha pasado antes, aunque he visto partidos y tengo mis ideas y mi once. Cada entrenador piensa de una forma y voy a intentar sacar los once que creo que me van a dar lo mejor".

Ya por último, Germán Crespo ha lanzado un mensaje al cordobesismo. "La afición, tal y como se ha dado la temporada, está fastidiada, pero mientras tengamos posibilidades matemáticas tenemos que ir todos a una, necesitamos la ayuda de los once que entren, los cambios, la afición... todos tenemos que empujar en el mismo sentido porque si no, lo va a dificultar porque los jugadores necesitan también ese empuje desde fuera. Luego, según el resultado, que se manifiesten". Ojalá sea con palmas, sería buena señal...