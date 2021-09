Germán Crespo espera que el Córdoba CF recupere la "contundencia" en casa

Germán Crespo espera con ganas el debut del Córdoba CF como local en Segunda RFEF, con el deseo de que su equipo recupere la "contundencia" ante su gente que le faltó el curso pasado, en el que fue uno de sus grandes males. El técnico, que apuntó a un once continuista después del gran partido de la primera jornada, dejó claro que la goleada al Xerez Deportivo sirve para tener confianza pero que no debe generar un exceso de euforia en el vestuario, aunque entre la afición sí sea positivo ese sentimiento con el que se acudirá el domingo a El Arcángel.

"Los resultados te dan confianza y sobre todo el del domingo. Eso te hace trabajar con más tranquilidad y se nota en la alegría del grupo por haber conseguido tres puntos importantes, con la primera victoria fuera de casa. Pero en esto no puedes quedarte, ya pasamos página e intentamos llegar al partido con la máxima confianza que ese resultado sí nos dio", apuntó en ese sentido el técnico granadino, que tiene muy claro que el valor real de esa victoria: "Son tres puntos y como nosotros hay siete u ocho equipos igual. Sí es verdad que la satisfacción tiene que estar, pero esto tan solo ha sido una jornada, en la que se hicieron las cosas muy bien. Esa euforia tiene que estar fuera, en la gente, para que nos la transmitan. Dentro tenemos los pies en el suelo porque si nos quedamos en ese partido podemos tener un problema el domingo".

Tras ese aviso a navegantes, Crespo trazó las líneas maestras de lo que será el Cádiz B, un equipo ha tenido "bastantes incorporaciones, pero en el once titular mantienen una buena base del año anterior". "Tienen una propuesta parecida a la nuestra, con laterales profundos y buena salida de balón. Eso es lo que vamos a tratar de contrarrestar, para que la posesión sea nuestra los máximos minutos posibles de partido", explicó. El preparador blanquiverde restó importancia a los malos resultados contra los filiales del Córdoba y se mostró partidario de enfrentar a estos equipos jóvenes al principio, "antes de que tengan los conceptos más claros".

Lo que sí reconoció y espera corregir pronto es el déficit de puntos que el conjunto blanquiverde sufrió en El Arcángel. "El año pasado faltó contundencia en casa, pero si algo bueno hemos tenido en pretemporada es que en casa hemos sido contundentes y hemos tenido claro el juego que queríamos. El tener la afición a tu favor te da un plus, ese hándicap lo sufrimos el año pasado porque solo podían venir 400 u 800. Cuando se vea un número importantes de aficionados, ayudará mucho al equipo, sobre todo viniendo de un buen resultado", aseguró el granadino.

Un once continuista

Al entrenador blanquiverde se le cuestionó también por la dificultad de hacer cambios en su once inicial después del gran partido del pasado domingo, algo que reconoció, apostando por un equipo muy similar. "Yo lo que quiero es sacar el mejor once cada domingo. Está claro que el partido de este domingo será muy parecido, por el rival. Habrá bastantes partidos en los que vengamos de ganar y haya cambios, pero dependerá mucho del rival que tengamos enfrente, de las dimensiones del terreno de juego... Estoy contento con lo que se hizo el otro día y el partido será muy parecido. La alineación puede ser muy parecida o incluso la misma, será complicado que haya algún cambio", indicó Crespo, que quiso destacar "la implicación de los que no participaron o jugaron menos minutos, porque eso te complica la convocatoria y el once".