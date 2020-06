"Fidel Escobar fue el mejor jugador del Córdoba CF", dice su agente

Como ya ha quedado claro de un tiempo a esta parte, Fidel Escobar no jugará en el Córdoba CF la próxima temporada, después de que el club blanquiverde decidiera no hacer efectiva la cláusula de compra incluida en su cesión, cifrada en poco menos de 400.000 dólares, comisiones aparte. El internacional panameño es propiedad del Sporting San Miguelito hasta el próximo 30 de junio de 2021, pero su intención es no regresar al fútbol canalero, sino alargar su etapa profesional en el extranjero, a ser posible en España.

Sobre el pasado, presente y futuro del zaguero habló su agente, el panameño Edgardo Rubén Carles, en el programa Chepebomba TV, en el que destacó sobremanera que "Fidel fue el mejor jugador del club" durante la todavía inconclusa temporada 19-20. Con estas palabras, el representante mostraba en cierto modo su disconformidad con la decisión del Córdoba de no quedárselo en propiedad "cuando en enero habían dicho que lo iban a hacer".

En la posición de la entidad cordobesista, como ya dejó claro el consejero delegado, Javier González Calvo, pesaron varios condicionantes. De un lado, el elevado coste de la operación cuando el club volverá a militar una temporada más en Segunda B; y de otro, que el rendimiento deportivo del panameño desde la llegada de Infinity a la sociedad distó mucho de su carta de presentación en los primeros meses del campeonato.

Es más, difícilmente pueda decirse tan alegremente que fue el mejor de un plantel que, en líneas generales, no rindió en el verde según lo esperado. Si a eso se le suma la salida, abrupta, de su valedor, el ex director deportivo Alfonso Serrano, la ecuación estaba destinada a tener el resultado que ha tenido finalmente. Y que deja a Escobar como jugador a todos los efectos del San Miguelito a partir del 30 de junio.

¿Qué pasará a partir de esa fecha? Eso está por ver, si bien Edgardo Carles ve factible que pueda prolongar su aventura en el fútbol español, y hasta en una categoría superior: "Creo que por lo que hablo en clubes de Segunda B y Segunda A, y no lo digo por decirlo, sino con certeza, que es un jugador que el otro año pudiéramos estar viendo en la Segunda A de España".

Tiene claro que "tiene nivel para más"

"Nuestra intención con Fidel se cumplió. La idea de llevarlo a Segunda B, a pesar de que definitivamente había cierto prejuicio por llevarlo a un nivel de tercera división, por decirlo así, pero una liga profesional, creo que ha dado resultado. Él ya pagó el derecho a piso. Fidel, si hablas con los medios en Córdoba, fue el mejor jugador del club; no sólo en su posición, sino a nivel general", argumentó el agente, que pese a todo es consciente de que "tiene nivel para más", aunque no acabara de mostrarlo con la blanquiverde puesta.

Es una situación que al internacional canalero ya le pasó, por diferentes motivos, en sus otras experiencias fuera de Panamá: "Sabemos que hubo un momento en su carrera donde tuvimos algunos inconvenientes en los que no pudo destacar en los clubes en los que estuvo", casos del Sporting de Lisboa, los NY Red Bulls o el Correcaminos mexicano.

Con todo, Carles considera que "lo más importante es que Fidel tenía un salario apropiado para la liga, estaba contento, volvió a renacer ese Fidel que tanto queríamos y tanto estábamos esperando; que fuera un jugador que tuviera constancia y estuviera jugando fin de semana tras fin de semana". Y eso ha hecho que haya clubes "interesados" en él, aunque "es muy prematuro".

"Ninguno va a accionar ahora porque pueden pasar muchas cosas, como el ascenso, el descenso, y también quieren ver qué hay adicional en el mercado... Pero hay algunos que lógicamente tienen un muy buen reporte de scouting de Fidel Escobar", continuó su representante, que más allá de estar centrado en España ya está "explorando otras ligas en otras regiones" por lo que pudiera pasar.