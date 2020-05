Felipe Baloy es una de las grandes voces autorizadas en el fútbol panameño. No en vano, presume de ser el autor del primer gol de la selección canalera en un Mundial. Por eso, cuando habla, como esta semana, sus sentencias suelen tener profundo eco. En su última aparición pública criticó con dureza la forma de actuar en el balompié istmeño en un tiempo en el que el foco está “en el dinero” y no en la formación del futbolista, y puso como ejemplo al ex del Córdoba CF Fidel Escobar, cuya aventura en España, al menos en El Arcángel, ha durado apenas una temporada.

“Ahí está la muestra de que las cosas no se están haciendo bien. Fidel Escobar, quien es, para mí, un muy buen jugador, hoy, prácticamente, está sin equipo, jugando en tercera división”, señaló el ex defensor internacional con Panamá en una entrevista en el programa ChepeBomba TV. Pipe Baloy fue más allá en su alocución, dejando claro que “Fidel, con el talento que tiene, debería estar en un lugar ya tranquilo, entrenando, jugando y preparándose; pero hoy Fidel sigue vagando de equipo en equipo”.

De momento, el ex blanquiverde regresará al Sporting San Miguelito, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021. La duda es si seguirá en Panamá, una liga “muy precaria” en palabras de Baloy, o buscará de nuevo un salto a un fútbol más asentado. Fidel Escobar, tras formarse en el San Francisco y pasar a la entidad que hoy tiene sus derechos, probó fortuna en el filial del Sporting de Portugal (16-17), en los New York Red Bulls de la MSL (17-18) y el Correcaminos mexicano (19), todos a préstamo… y sin ganarse la opción de la ansiada continuidad.

Algo que tampoco ha conseguido en su etapa en el Córdoba, en la que su rendimiento, de más a menos, no terminó de satisfacer a la nueva propiedad, sobre todo por el alto costo de su compra, cifrada en unos 400.000 euros. Parece por tanto que, a sus 25 años y como advierte el Pipe Baloy, le toca reorganizar nuevamente su carrera, en la que seguirá teniendo un papel importante la selección que dirige Américo Gallego.

“Creo que esa no es la manera que nuestros chicos tengan esa preparación y puedan lograr un nivel alto”, insistió Baloy, que criticó con dureza que a los jugadores jóvenes de Panamá “se los están llevando a ligas que en realidad no les aportan nada”. “El panameño es un jugador que si no trabaja y no se esfuerza, no va a marcar diferencias en ningún lado; hasta el sol de hoy, yo no he visto a ningún jugador en Panamá que se lo hayan llevado a un equipo importante o a un país importante”, incidió el ex internacional, que apuesta por “volver a empezar, volver a sembrar los cimientos”, esos que acaben por permitir a los canaleros hacer carrera fuera de Panamá.

Un objetivo con el que llegó Fidel Escobar al Córdoba el pasado verano y que finalmente no pudo cumplir. El zaguero, que apura la cuarentena en un hotel tras regresar a su país, tiene cada vez menos oportunidades, ya a sus 25 años, y tiene que elegir bien su nuevo destino que, tal vez, pudiera estar otra vez en España.