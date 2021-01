El fichaje de Moussa Sidibé por el Córdoba CF, a expensas de los últimos flecos

Todos los caminos conducían a Moussa Sidibé y el extremo maliense se convertirá en las próximas horas, en lo que resta de fin de semana, en nuevo futbolista del Córdoba CF para suplir la baja de larga duración de Samu Delgado. El africano llegará desde la Ponferradina a préstamo hasta final de temporada, sin opción futura alguna, para culminar una operación exprés que dotará al plantel cordobesista de un jugador "distinto" en esa línea de medias puntas que debe marcar diferencias en el tramo decisivo del campeonato.

Aunque la dirección deportiva manejó otras opciones -entre ellas la de Nahuel Arroyo (Albacete)-, desde que se conoció que Samu Delgado estaría fuera de los terrenos de juego varios meses más y que renunciaba a su ficha federativa, el nombre de Moussa Sidibé siempre tuvo un lugar preferente. Los informes del exterior de Malí están más que escrutados en El Arcángel porque ya en la anterior ventana de fichajes fue prioridad. E incluso el acuerdo estuvo prácticamente cerrado, aunque la oferta final de la Ponferradina y esa oportunidad de dar el salto al fútbol profesional echaron por tierra la negociación.

Un trato que ahora mismo se encuentra solo a expensas de cerrar los últimos flecos y que, salvo sorpresa, no se romperá como entonces. De esta forma, el Córdoba sumará a su plantilla a un extremo zurdo de 26 años, rápido y habilidoso, con desborde y capacidad para encarar y alcanzar la línea de fondo antes de asistir, y que también ha demostrado tener gol. Argumentos de sobra para apostar por Moussa Jr., pues aportará al equipo unas características en el juego por fuera de las que ahora carece y que se han echado de menos en determinados momentos de lo que va de campaña.

La entidad cordobesista confía en poder dar carpetazo, con éxito, a la operación durante este sábado, si bien el anuncio oficial del que será segundo refuerzo invernal podría dilatarse hasta el domingo. La Deportiva ya dejó al jugador fuera de la convocatoria para el partido del viernes en Zaragoza con el fin de agilizar su salida -estaba también en la agenda del Racing de Santander y el Andorra, su anterior equipo-, que sería en forma de cesión, pues tiene contrato hasta 2023. En lo que va de curso en LaLiga Smartbank apenas ha participado en siete partidos, dos de titular, acumulando 192 minutos de juego.

Esta no es la única operación que el Córdoba tiene abierta en un mercado invernal de fichajes que se cierra en la medianoche del próximo lunes. El club, que tendría las 22 licencias cubiertas, sigue trabajando en la salida de Alberto Salido para liberar una ficha sub 23 con la que sumar un nuevo atacante. Berto González se mantiene como el objetivo número uno, aunque todo sigue en manos de la decisión final del Sporting de Gijón, que no termina de ver con buenos ojos la marcha (cesión), de una de las perlas de su cantera.