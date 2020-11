La destitución de Juan Sabas por el Córdoba CF, solo a expensas de su sustituto

Juan Sabas ya sabe que no continuará al frente del Córdoba CF. Solo la elección de su sustituto, un aspecto primordial para relanzar el proyecto, mantiene oficialmente en el cargo al técnico madrileño. Salvo sorpresa, este martes llegarán, de la mano, el anuncio de su destitución y la confirmación del nuevo entrenador, en lo que trabaja a destajo la dirección deportiva. Sobre la mesa, tras un largo día de teléfono, quedan apenas tres o cuatro candidatos, entre los que se encuentran Pablo Alfaro y Alberto Monteagudo.

El día después de la derrota en Linares, y ya sabiéndose con un pie y medio fuera por las declaraciones de los dirigentes y las sensaciones propias, Juan Sabas cumplió con el guion y dirigió el entrenamiento de recuperación previsto en la Ciudad Deportiva. Lo hizo junto a su segundo, Manuel Robles, que abandonará el club también junto al preparador físico, Rubén Betanzos; y durante el mismo mantuvo alguna conversación sobre el verde con el director deportivo, Juanito, presente en la sesión junto a Raúl Cámara. Fue su última vez con el grupo en un terreno de juego.

Poco después recibió la noticia que los rectores de la entidad, con los informes del área técnica, habían tomado ya la noche del mismo domingo: no continuaría como entrenador de la primera plantilla. Un secreto a voces tras lo acontecido en las últimas semanas, con el equipo cayéndose sin remisión a pesar de todos los cambios introducidos desde el banquillo; sin un ideal de juego definido, e inmerso en una dinámica negativa de cuatro jornadas sin ganar que lo han mandado al sexto puesto del Subgrupo IV-B, fuera de la zona noble que permite seguir en la pelea por el ascenso tras la primera fase y a seis puntos del líder, el UCAM Murcia.

Con los objetivos distanciándose más de lo debido y vista la imagen que el Córdoba ha venido trasmitiendo en las últimas semanas, el cambio parece obligado. Y llegará de manera oficial seguramente este martes. El club ha optado por mantener la calma, alejado de las prisas, consciente de que no puede errar en la elección del nuevo técnico. Cuando tenga cerrado su sustituto, ambas noticias llegarán en cascada, pues el visto bueno de Bahréin se espera que llegue también durante el martes, aunque todas las partes lo tienen muy claro... en cuanto a Sabas.

Las dudas, y no pequeñas, vienen en cuanto a su recambio. Con un mercado reducido, en El Arcángel tienen claro el perfil que buscan: un entrenador contrastado, con experiencia pero al día de lo que es el fútbol actual, que conozca la Segunda División B y sepa hacerse con las riendas del vestuario desde primera hora. ¿El estilo? Mientras la idea de juego esté clara, da un poco igual que sea más o menos ofensivo, lo que no está reñido con que el equipo muestre sobre el verde qué quiere hacer y se juegue a lo que él proponga.

Claro está que en plena competición, encontrar a quien reúna gran parte de esas características no es tarea sencilla. De hecho, sobre la mesa de la dirección deportiva aparecieron muchos nombres, pero la nómina poco a poco se ha ido reduciendo, hasta dejar un abanico de tres o cuatro entrenadores. Entre ellos están el de Pablo Alfaro, que el pasado curso llevó al Ibiza al play off; o el de Alberto Monteagudo, si bien el recuerdo de su última etapa en el Recreativo -fue destituido en febrero- juega algo en su contra.Otros como Iván Ania, en principio quedan fuera del casting porque aspiran a un banquillo de Segunda, si bien no se descarta alguna irrupción más como Rubén de la Barrera, hasta este lunes al frente del Viitoru Constanta rumano.