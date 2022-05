Madres Solteras por Elección de Córdoba se reúnen en un encuentro lúdico y reivindicativo

La Asociación Madres Solteras por Elección ha celebrado este fin de semana en Córdoba el encuentro Ponle Cara, coincidiendo, además, con el Día de la Familia. Unas 30 personas, entre madres e hijos, se han reunido para abordar temas como la importancia de asociarse y ser más fuertes de cara a conseguir los tan ansiados objetivos de igualdad respecto a otros modelos de familia.

"Ha sido un encuentro presencial que se hacía necesario tras la pandemia, muy cercano, acogedor y amistoso. Escuchar las necesidades de las socias y sus familias en primera persona, por fin, nos devuelve a la normalidad previa", ha explicado Maritina Gamero, delegada de Andalucía de la asociación. Por eso, no es de extrañar que el encuentro haya tenido ese cariz familiar. "Hemos dejado atrás el formalismo del power point para compartir experiencias, necesidades y reinvindicaciones de nuestras familias monoparentales y otras diversas, socias y no socias", ha puntualizado Gamero, satisfecha porque la cita ha cumplido también con el objetivo de atraer a otras mujeres que aún no son socias.

En el plano reivindicativo, la asociación ha explicado las medidas urgentes en las que se centra su trabajo: permisos igualitarios, bono social, ingreso mínimo vital, equiparación a familias numerosas, revisión IRPF, ley vivienda y de haciendas locales...

Desde la organización del evento han agradecido la predisposición y el trato ofrecido por el Ingema, por la cesión gratuita del Aula de la Naturaleza con personal de apoyo fuera de su horario laboral, así como a Sadeco por el taller gratuito impartido a los niños.