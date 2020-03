La delantera 'pesa' poco en el Córdoba CF

En el partido ante el Algeciras, el Córdoba CF se quedó sin ver portería. Es algo poco usual, que solo ha pasado cuatro veces en lo que va de temporada. Una circunstancia que se puede tomar como accidental, pero que denota también que el conjunto blanquiverde no anda precisamente sobrado en lo que a goles se refiere. Y no será por falta de potencial, pero lo cierto es que la delantera del conjunto cordobesista no pasa por su mejor temporada. De hecho, está siendo la línea de centrocampista la que está tirando del carro goleador, con Piovaccari y Willy aún sin ver portería.

Aunque el trabajo en ataque es cosa de todo el equipo, no deja de llamar la atención que las dos apuestas en la parcela atacante que hizo el club en el mercado invernal aún no han conseguido explotar. Ni Willy ni Piovaccari han visto puerta aún. El extremeño, de hecho, apenas ha podido consolidarse en el equipo por una lesión que le ha tenido fuera del equipo durante las tres últimas semanas. En el caso del italiano, aunque está aportando trabajo al equipo, se echa en falta su chispa goleadora.

Pero es que ni siquiera volviendo al inicio de la temporada, cuando la plantilla era bien distinta, se puede considerar una buena temporada para los atacantes blanquiverdes. Del club salieron en enero Owusu, que hizo cinco goles; Juanto Ortuño, que aportó tres; y Gabriel Novaes, que hizo uno. Entre los tres delanteros apenas pudieron sumar nueve dianas.

Con ese déficit importante que tampoco ha terminado de solucionar el Córdoba en el mercado invernal, la responsabilidad de aportar goles está recayendo en los hombres de segunda línea. De hecho, están siendo los centrocampistas los que aportan la gran mayoría de tantos a favor en el equipo de Raúl Agné. Más de la mitad de los 33 goles que ha sumado el conjunto cordobesista han llegado desde hombres que actúan en la medular del equipo.

Destacado en esa faceta está Miguel de las Cuevas, autor de siete dianas y máximo goleador del equipo en el presente curso. Junto a él, hombres como Javi Flores, con cuatro goles, o Carlos Valverde, con dos, han dado un paso al frente en ataque. Incluso un central como Djetei, con tres tantos anotados, ha sorprendido en ese aspecto.

Pero esa aportación no quita para que se vea a las claras que el Córdoba necesita aumentar su pegada, pues ahora mismo promedia un modesto dato de 1,2 goles por partido disputado. Con el potencial que se le presume a la plantilla blanquiverde, las prestaciones que está ofreciendo en ataque están muy por debajo de lo esperado.

A la espera de que los delanteros encuentren el camino del gol, son los centrocampistas blanquiverdes los que están tirando del carro en ataque, pero es evidente que la delantera tiene poco peso en el Córdoba CF actual.