Aunque no lo parezca, hoy El Arcángel vuelve a abrir sus puertas para recibir a su Córdoba CF. Y lo hará con una motivación extra: ofrecerle la mano para no dejarlo caer, para evitar una muerte que en muchos foros aventuran sin conocer el espíritu de lucha de una afición y un club acostumbrados a nadar en el fango. Bien es cierto que la situación actual tal vez pase por ser una de las más críticas en los 65 años de historia de la entidad, y quizás por eso ha llegado el momento de demostrar altura de miras, apartar rencillas y remar todos en la misma dirección para hallar la luz que marque otra vez el camino del éxito. Y esto no va de nombres ni bandos; simplemente va de sobrevivir en el caos.

Tras una nueva semana marcada por todo menos el balón, con la salida a escena de la plantilla para denunciar los impagos que viene sufriendo el personal del club y, para rizar el rizo, la detención y posterior puesta en libertad de Jesús León tras una operación policial que convirtió El Arcángel en el escenario de una película de miedo, ya es la hora de centrarse en el Villarrobledo. No porque sea un rival temible, ni con tirón, ni con viejas cuentas pendientes... sino porque ganar es obligado si la pelota quiere convertirse en el bálsamo del ruido institucional, que ya va siendo hora, aunque sea vox populi que queda tela que cortar.

De partida, la plataforma CCF Somos Nosotros ha preparado un caluroso recibimiento a la plantilla desde dos horas antes del inicio del choque. A continuación, la concentración pasará de la zona de taquillas del estadio a la Puerta 0 para protestar contra la gestión de León. Lo normal es que sea multitudinaria a tenor de los últimos acontecimientos. Una buena mecha para entrar con el fuego en el cuerpo a El Arcángel, donde tocará dejarse el alma para alentar a un equipo que necesita todo el ánimo posible para recuperarse y volver a ser el que todo el mundo quiere que sea... y sigue sin ver.

Quizás sea bueno que llegue un rival "alegre y atrevido", como comentó Raúl Agné, porque eso tal vez depare un partido abierto de principio a fin, y ahí "normalmente, el que tiene más calidad se lo suele llevar". El Villarrobledo vive en puestos de descenso sólo por la diferencia de goles, algo en lo que sin duda influye que sea el cuarto más goleador, si bien también el cuarto más vulnerable cuando le toca defender su arco.

Con todo, como suele pasar en estos casos, la duda radica en cómo encarará el choque el propio Córdoba. Sobre todo tras la mala imagen, y la derrota, del pasado fin de semana en Talavera de la Reina, ante otro rival teóricamente inferior que le pasó por encima. Eso empuja a pensar que habrá algún cambio significativo en la alineación, con todos los focos puestos sobre un Javi Flores que irrumpe como salvador de la causa.

El centrocampista cordobés, un mes después de apartarse por una lesión muscular, está ya disponible para coger la batuta de un Córdoba que mantiene en el dique seco por diferentes dolencias musculares a Xavi Molina y Jesús Álvaro. "Haremos el mejor once, pero quiero que se empiece a ver lo que yo quiero", dejó caer el técnico blanquiverde, que afrontará su primer partido en el banquillo de El Arcángel –en su debut se quedó en la grada por sanción– con el objetivo de disfrutar de un triunfo.