Raúl Agné ha comparecido este viernes en la previa del duelo ante el Villarrobledo de mañana (El Arcángel, 19:00). Y como no podía ser de otra manera, gran parte de su comparecencia, con más expectación que en semanas precedentes, ha transcurrido sobre la detención del presidente, Jesús León, a mediodía del pasado jueves. El técnico aragonés ha admitido que "no son las mejores circunstancias" para preparar el partido, pero confía en la respuesta de un grupo que ha visto "bien".

"Sabía dónde venía, pero no me esperaba tanto. Sabía que venía a una aventura, pero no esperaba este desenlace, tan pronto", ha comentado de inicio Agné, que intenta centrar al grupo porque "tenemos un partido que tenemos que intentar ganar". "No son las mejores circunstancias, pero he visto al grupo trabajar bien, sereno; sabemos que no podemos hacer nada al respecto y que, si en estos días se soluciona, intentar tener el mayor número de puntos posibles para después no tener que ir a recuperarlos. No puedo decir más", ha proseguido el de Mequinenza.

El entrenador blanquiverde ha catalogado de "anormal, surrealista" todo lo vivido en las últimas horas, y ha preferido no dar su opinión porque no debe "hacerlo". "Lo importante es que el grupo ha trabajado bien y estamos preparados para jugar", ha insistido Raúl Agné, que según ha contado ya está curtido en este tipo de situaciones ajenas al balón: "Soy de los entrenadores que más ha vivido. He visto un dirigente corriendo perseguido por la Interpol, dos presidentes en la cárcel en China, esto... No sé si soy cenizo".

"Pero si algo tengo claro es que un club tan importante como el Córdoba, esto lo va a solucionar, porque tiene esta afición, es un club importante que necesita estabilidad, pero esto lo va a solucionar, porque la experiencia así me lo dice", ha lanzado el técnico, que no se arrepiente de su llegada porque no es de dar "marcha atrás, de echarme a un lado. Sabía dónde venía, aunque no me imaginaba este desenlace. Pero estar en China casi un año sin cobrar y con dos presidentes en la cárcel, es bastante peor que esto".

El aragonés se muestra "convencido" de que no va a haber una desbandada si los impagos continúan, pues quiere pensar que "se va a solucionar. No me gusta dramatizar, pero tampoco ocultar la realidad. He estado en equipos mucho tiempo sin cobrar y he visto grupos más abatidos, y a día de hoy veo muy bien a los muchachos, es un grupo muy sano". "La cosa no está para bailar, pero lo afronto desde la serenidad. No puedo estar nervioso, tengo que estar sereno porque no puedo transmitir eso en el vestuario", ha sentenciado.

"Quiero un equipo atrevido, agresivo, dinámico"

Agné está seguro de que la afición "vendrá a animar" al equipo en el duelo ante el Villarrobledo "como lo ha hecho siempre", porque "es un aficionado muy de su equipo, que está muy por la labor y, a poco que le des, te da mucho. Además, confía en poder regalarle una alegría porque "las victorias son muy agradables siempre, igual que jode perder. En el momento actual, sería mucho más agradable porque tendríamos las sensación del deber cumplido, de haber estado a la altura en estas circunstancias de adversidad".

"Viene un rival alegre y atrevido, que está disfrutando del tránsito por la categoría, es el cuarto más goleador, le gusta atacar, es abierto, es el más goleado... Me espero un partido abierto y, normalmente, el que tiene más calidad se lo suele llevar. Quiero un equipo atrevido, agresivo y dinámico, y a ver si somos capaces de llevar la iniciativa", ha argumentado Agné, ya en referencia directa al choque.

Un partido para el que tendrá las bajas de Xavi Molina y Jesús Álvaro, pues "el resto ha entrenado con normalidad y eso siempre es una ventaja; además, recuperamos gente que tiene buen pie -en referencia a Javi Flores- y me encanta, y ya veremos si apostamos de inicio o no". "Haremos el mejor once, pero quiero que se empiece a ver lo que yo quiero", ha incidido el preparador de Mequinenza, tras dos semanas al frente del equipo en las que ha podido observar lo que puede darle cada futbolista.

Y con eso intentará que el Córdoba haga su "trabajo en las circunstancias que sea; está claro que como todos, trabajamos por dinero, pero estamos obligados a trabajar. Con presidente o sin él, representamos al Córdoba, también en la situación que está, que no es nada agradable, y hay que dignificarlo y tratar de sacar los partidos; lucharemos por hacerlo porque representamos a una entidad muy importante y tenemos que dignificarla".