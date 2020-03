El Córdoba CF ha iniciado este lunes una semana especial, sin entrenamientos, sin partidos en el horizonte, con todos sus profesionales en casa siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias por la crisis suscitada por la pandemia de coronavirus. Ante esta situación, el club blanquiverde ha facilitado a través de su departamento de comunicación una entrevista con Víctor Salas, desde hace un mes coordinador de los servicios médicos de la entidad, en la que el ex futbolista desgrana cómo puede afectar este parón sine díe al equipo y al resto de la ciudadanía. A su vez, el sevillano se muestra "contento" por cómo se ha desarrollado su aterrizaje en El Arcángel, mostrando siempre un aire "positivo" que le invita a desear que "esta alarma social se disipe y pronto nos veamos en el campo".

-Empecemos, por lo general. ¿Cómo ha de gestionar físicamente el confinamiento en casa la población?

-Hay que mantener la tranquilidad y la calma y, físicamente, las personas tienen que mantenerse activas. El hecho de no hacer actividad física o estar en movimiento va a hacer que se pierda mucha masa muscular y, sobre todo, el buen ánimo, lo que puede provocar entrar en un bucle del que no puedas salir. Lo más importante es alejarse de las noticias, verlas sólo puntualmente, hacerse un organigrama de las tareas que hay que hacer al día y plantearse una hora de actividad física; yo recomiendo que sea una hora por la mañana de trabajo físico individual, y otra por la tarde lúdica con la familia o los niños.

-¿Qué plan de trabajo tendrán los jugadores del Córdoba CF durante este periodo?

-Los jugadores, del primer equipo, el filial, el Femenino y toda la cantera, van a tener unos planes de entrenamiento totalmente individualizados, en el primer equipo además con sus planes nutricionales y recomendaciones a nivel de cocina, dieta hipocalórica y acorde a las circunstancias que van a tener en casa y con las demandas físicas que van a llevar. También van a tener recomendaciones fisioterapéuticas o de readaptación los que hayan sufrido lesiones recientes, como Willy, Moutinho y Djetei, que están totalmente coordinados a través del equipo de salud y el preparador físico para que día a día podamos atenderles con la máxima personalización y así puedan mantener el estado óptimo de rendimiento.

-Los lesionados tendrán, además, que continuar con sus tratamientos.

-Si, y con autorización del club, van a ir a la clínica, en el caso de Momo para seguir un plan de control de ecografía para ver cómo evoluciona su rotura. Willy, Mou y los demás tocados van a seguir con las recomendaciones y un plan preventivo en casa para que la estructura vaya cada día mejor.

-¿Cómo afectará esto a su incorporación?

-Sin saber la fecha en la que nos incorporaremos, no podemos saber cómo va a afectar. Evidentemente, cuando se pierde el estímulo, el balón, que es lo importante, no sabemos hasta qué punto puede a afectar, aunque eso va a ocurrirle a todos los jugadores y equipos por igual. Así, los que tengan más imaginación y más profesionalidad, al final van a ser los que van a salir más beneficiados de esta situación.

-¿Hay más riego de lesión tras el parón, en caso de que se reanude la competición?

-Puede que haya más riesgo siempre que se pongan partidos domingo y miércoles para achicar el campeonato. Está claro que al no recibir los estímulos que necesitan en el entreno para jugar 90 minutos a máxima intensidad, aquellos equipos o jugadores que no hayan simulado en casa estos entrenamientos de alta intensidad que genera un partido, lógicamente van a sufrir muchas más lesiones. Pero nuestros profesionales están cualificados para adaptar los planes a todo el mundo en casa y esperemos que sea beneficioso el día de mañana cuando nos incorporemos.

-La plantilla del Córdoba es una de las más veteranas del Grupo IV. ¿Le perjudica un parón así a estas alturas del campeonato o puede ser beneficioso?

-Al ser una plantilla más veterana puede afectar un poco más a la incorporación, pero la veteranía entiende de profesionalismo y creo que nuestros jugadores van a tener la suficiente profesionalidad para trabajar todos los días fuerte, para que cuando nos incorporemos, este parón les venga bien para regenerar. Hay que ver también la dinámica de resultados que llevábamos, el cambio de entrenador... Quiero ser positivo y pensar que este parón nos va a ayudar a regenerar. Ojalá pronto nos veamos en el campo, esta alarma social se disipe y estemos en el terreno de juego totalmente reseteados y preparados para competir.

-Pasemos a temas más personales. ¿Cómo considera que están evolucionando los servicios médicos desde su llegada?

-Evidentemente han evolucionado muchísimo porque la estructura estaba totalmente externalizada. Desde el primer momento hemos creado una estructura con la idea de mejorar todos los servicios, y con el acuerdo con Quirón para que en menos de 24 horas tengamos diagnosticado a un jugador, que antes no pasaba. También hemos creado unos procedimientos para trabajar en equipo, para que la información sea única, plural y global, y que el cuerpo técnico la tenga a la máxima velocidad, y que los procesos de recuperación sean óptimos, como ha pasado en los casos de Edu Frías, Moutinho o Willy, que a la mayor brevedad han estado disponibles para el equipo.

-¿Qué metodología está aplicando?

-Es una metodología profesionalizada, con todas las líneas transversales para que ese proceso de recuperación sea mejor. La metodología es sembrar las posiciones, las funciones y sobre todo la forma de actuar paso a paso, y con un sistema para controlar todas las variables de rendimiento para que el jugador esté al máximo nivel.

-¿Cómo está siendo el día a día con el resto del equipo: fisios, nutricionistas, médico…?

-Muy bien, y contento por la profesionalidad de cada uno. El médico tiene un gran nivel y conocimiento para acortar los periodos de recuperación; los fisios hacen un grupo realmente profesional y con mucha experiencia. Es una suerte contar con ellos porque pueden manejar muchos detalles que al final también son importantes para que la pelota entre.

-Por último, una curiosidad: ¿hay algún jugador de los que ha tratado que le haya sorprendido especialmente?

-Te sorprenden todos por cómo son cada vez más profesionales. Pero Edu Frías me ha sorprendido especialmente por su profesionalidad, con la juventud que tiene, por su carácter y actitud a la hora de exponerse al trabajo y por la valentía que ha tenido al acortar los plazos de su fractura de estrés para poder estar el día de Cádiz, donde era muy difícil jugar tras la inactividad que había tenido, pero se armó del coraje suficiente para poder estar. Me sorprendió el nivel que tuvo, que parecía que había jugado todos los partidos titular, y mostró ritmo de competición, y con una actitud que dice mucho de él y que con su juventud le augura un futuro muy prometedor.