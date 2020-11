Cuando el camino es sólo uno

El GPS del Córdoba CF marca un destino y sólo hay un camino para llegar a él: ganar cada semana. Es por eso que tras los dos últimos tropiezos, al conjunto blanquiverde no le queda más remedio que enderezar el rumbo y sumar de tres este sábado ante un Sevilla Atlético (El Arcángel, 16:00) que aún no ha estrenado su casillero de victorias en este campeonato. Todo lo que no sea eso enturbiaría el ambiente más de lo recomendable en un club que ha puesto el listón de la autoexigencia en todo lo alto, con el riesgo que conlleva.

De momento, el rumbo tomado no es malo, aunque haya quien desee siempre algo distinto. Con una fortaleza defensiva innegable, reflejada en los dos goles encajados y, sobre todo, en las apenas cinco ocasiones de gol (claras) concedidas en cuatro jornadas, y un acierto ofensivo y un manejo de los partidos todavía mejorables, el equipo que capitanea Juan Sabas está invicto, con ocho puntos que lo dejan segundo del Subgrupo IV-B y con todas las opciones intactas de conseguir el primero de los objetivos: ser primero, para alcanzar la segunda fase como favorito a volver a ser primero y jugar al play off. Pero eso es el futuro, aún lejano.

El presente pasa por regresar a El Arcángel y mostrar, de una vez por todas en casa, esa cara de aspirante a todo que el cordobesismo ansía ver ya. Es cierto que ya hubo retazos de buen juego en algún encuentro, que el control ha sido mayoritariamente blanquiverde, pero si eso no se refrenda en el resultado... Y de momento ese golpe en la mesa sólo llegó en Yecla, pues en El Arcángel tanto el Lorca Deportiva como el UCAM estiraron, tal vez de manera inmerecida, el suspense hasta el final. Eso sí, ambos se fueron sin marcar, por lo que el contador de goles en contra de local se mantiene a cero.

Con esa base, el crecimiento esperado se antoja más fácil de conseguir. Y aunque no hay que fiarse de nadie, menos aún de un filial de la siempre competitiva escuela de Nervión, el Sevilla Atlético parece que puede ser un rival factible. No sólo por sus números, que lo dejan a la cola de la tabla, ni por el cansancio que puede haberle provocado el partido del miércoles ante el Recreativo Granada; más bien por cómo está confeccionado este curso, con gente promocionada en su mayoría del C o el juvenil, con calidad a espuertas, pero aún con un déficit de experiencia que equipos como el Córdoba tienen que exprimir, marcando territorio desde que la pelota empiece a rodar.

De hecho, Sabas ya matizó que una de las consignas es salir a tope, para no dar lugar a crecimientos inesperados del enemigo. Quizás por eso, y para mantener con la intensidad máxima al grupo, la citación –y lógicamente el once inicial– no los conocerán los jugadores hasta poco antes del duelo, en el estadio. Con todo, y a pesar del parón y estas dos semanas de trabajo en silencio, no se espera que el técnico haga revolución alguna, lo que no quiere decir que no vaya a ver cambios, bien en el dibujo o bien en la elección de futbolistas.

Con Miguel de las Cuevas y Julio Iglesias fuera, y Piovaccari apto pese al susto que le obligó a pedir el cambio en Granada, la primera titularidad de Valverde y Traoré surgen como alternativas a Samu Delgado y Alberto del Moral, sin descartar alguna sorpresa más, siempre con la idea de hacer el mayor daño posible a un filial tan descarado como vulnerable al que no hay más salida que ganar en El Arcángel, que por vez primera en la campaña no abrirá la puerta a sus aficionados por las restricciones impuestas por el covid-19.