Juan Sabas: "Tenemos que mandar un mensaje de que el Córdoba CF quiere estar arriba"

Sabas deja a un lado la Copa y el recurso ante el Recreativo

Aprovechando la aparición de Juan Sabas en la sala de prensa, se le ha cuestionado por el cruce en la Copa del Rey ante el Albacete, si bien el técnico ha preferido no hablar de un partido fijado para el 16 de diciembre porque "mañana (por el sábado) tenemos uno súper importante". Con todo, al final ha apuntado que "es un rival de Segunda, complicado, pero no pasa de ahí porque mi cabeza y mi mente sólo piensan en mañana, hacer las cosas bien, mentalizar al equipo de que la liga es muy corta, no se pueden cometer errores y tenemos que ganar sí o sí". Tampoco ha tenido palabras el entrenador cordobesista sobre el recurso presentado por el club por presunta alineación indebida del Recreativo Granada, porque "es un tema de club". "Yo me dedico a entrenar, hacer las cosas lo mejor posible, que el equipo entre enchufadísimo a los partidos, mejore en todas las facetas... Lo demás se escapa a lo que yo pueda hacer u opinar".