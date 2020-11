Juan Sabas quiso defender a sus jugadores tras la primera derrota de la temporada, la sufrida ante el Sevilla Atlético, y aseguró que el tropiezo no se debía a una falta de actitud en una primera parte que sin duda es la pero en lo que va de curso. El técnico no lo vio así y aseguró que el rival no había tenido "una superioridad increíble". "Ellos querían jugar a la contra y aprovechar los espacios. Con 0-1 se dejan más huecos al tener que arriesgar y han sabido aprovecharlo", justificó el de Leganés.

"El Sevilla Atlético ha tenido un gran acierto de cara al gol y nosotros no hemos tenido el día. Nos ha faltado el ajustar defensivamente el equipo. Ya desde el inicio se veía que no estábamos finos, hemos tenido dudas y ellos lo han aprovechado. En la segunda parte hemos tratado de empatar pero nos hacen un gol de estrategia que tenemos que ver y arreglar para ser más fuertes", añadió el técnico en su valoración general del encuentro. Con todo, volvió a insistir Sabas en que su equipo "se ha dejado el alma para intentar empatar, pero nos ha faltado un poco de tiempo, acierto y menos prisas". "Al final, lo que hay que quedarse es con la actitud del equipo que ha querido empatar en todo momento", apostilló.

Pese a esa defensa de los suyos, es evidente que el técnico no estaba contento y movió el banquillo muy pronto. "Nos faltaba mucha frescura en las transiciones de defensa a ataque. Djak se metía demasiado atrás, con los dos centrales, y no queríamos eso, queríamos que los centrales iniciaran el juego y él se colocara por delante, para romper la tímida presión de ellos. De ahí vienen los cambios, para no acumular tanta gente atrás, porque no llegaba la pelota", explicó el madrileño.

Esas permutas tan rápidas llevaron a una pregunta obvia. ¿Qué buscaba con los cambios? ¿Se equivocó en el planteamiento? "Cuando voy perdiendo quiero buscar un cambio de dinámica en el equipo. Tengo tres mediocentros y quito al más defensivo para ser más ofensivos y quito a un lateral más defensivo para buscar profundidad, buscando asumir más riesgos", explicó el preparador cordobesista.

¿Una involución?

Después de la primera derrota del curso, que además llega tras dos empates, a Sabas se le preguntó si su equipo está involucionando en lugar de evolucionar. "Yo creo que no", defendió el madrileño, que añadió que "el equipo estaba trabajando muy bien hasta hoy, que la primera parte ha sido un desastre, pero no creo que vayamos atrás". Eso sí, no pudo esconder que hará falta "más acierto, más calma, ajustar la estrategia..." y algunas cosas más para mejorar, algo que cree que "se arregla con trabajo".

Tras la mala imagen en el primer partido en que el equipo se puso por debajo en el marcador, Sabas también valoró la fortaleza mental de los suyos. "Tenemos una semana para trabajar el aspecto mental. Ahora nos vamos a casa tristes y con sabor amargo por no conseguir ni siquiera el empate en los últimos minutos. Pero toca descansar, analizar lo que ha pasado tranquilamente y mejorar los aspectos que tenemos que mejorar y las cosas que hemos hecho mal en el partido", comentó.