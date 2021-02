El Córdoba CF trabaja en las salidas de Alain Oyarzun, Alberto Salido y Darren Sidoel

El Córdoba CF afronta las últimas horas del mercado invernal de fichajes, la última ventana de la temporada para reforzar su plantilla, con varias operaciones abiertas. Y con las 22 licencias ocupadas, tras la incorporación de Moussa Sidibé, se hace necesario primero abrir la puerta de salida antes de concretar alguna llegada más. De este modo, según ha confirmado el Día, el club blanquiverde trabaja en la marcha de hasta tres jugadores: Alberto Salido, Darren Sidoel y Alain Oyarzun, para luego sumar al menos dos futbolistas más.

Tras el empate conseguido en Murcia ante el UCAM, el Córdoba ha vuelto este lunes al verde ya con la mirada puesta en el choque ante el Recreativo Granada del domingo (El Arcángel, 18:00). Y lo ha hecho con el grueso de los titulares ejercitándose a menor ritmo que el resto del grupo, donde ha habido varias novedades. Por un lado, la integración ya como miembro del equipo de Moussa Sidibé, tras pasar el pertinente examen médico. El extremo africano, segundo fichaje invernal de la entidad, ha demostrado que llega para aportar de inmediato, pues viene de estar en la dinámica de trabajo de la Ponferradina.

Sin duda, una buena noticia para un CCF que ahora mismo está fuera de los puestos que permiten pelear por el ascenso dentro del Subgrupo IV-B de Segunda División B, y que se afana en remodelar el plantel para dar ese necesario salto de calidad para encarar con más garantías el tramo clave del curso. Así, el primer paso es hacer sitio en la nómina permitida de jugadores con la salida de tres futbolistas que no entran en los planes de Pablo Alfaro: Alberto Salido, Darren Sidoel y Alain Oyarzun.

El caso de los dos primeros, que ocupan ficha sub 23, estaba cantado, toda vez que su protagonismo hasta la fecha ha sido residual. Salido solo jugó los cinco minutos finales en la victoria ante El Ejido, mientras que el holandés no ha vuelto a aparecer desde que fue sustituido en el 52 de la primera jornada liguera ante el Lorca Deportiva, hace ya tres meses y medio. Ambos, ante la falta de minutos, han pedido salir y el club, junto a sus agentes, intenta culminar su marcha entre una serie de equipos que han mostrado interés.

Más delicada es la situación de Alain Oyarzun, fichaje el último día del mercado estival y cuyo rendimiento ha estado muy alejado del esperado. Tanto que el pasado fin de semana ni siquiera viajó a Murcia dentro de una expedición que quedó reducida a solo 19 jugadores. La versión oficial del club se limitó a una "decisión técnica" del entrenador, con el objetivo de dar un toque de atención a un extremo que debía ser diferencial en el terreno de juego. Pero tras ella, y vista su ausencia este lunes en la Ciudad Deportiva, se escondía una invitación a salir, que es en lo que las partes trabajan desde entonces.

Claro está que no todo son salidas en el Córdoba. Una vez que se concreten estas negociaciones, la entidad intentará culminar alguna de las operaciones que tiene sobre la mesa para sumar nuevos efectivos, con la mirada puesta en categorías superiores. Para las licencias sub 23, dos nombres están señalados en rojo en la agenda de Miguel Valenzuela y Juanito: el esportinguista Berto González y el osasunista Kike Saverio. No son objetivos fáciles, ni mucho menos, pues sobre todo en el caso del primero depende de la voluntad del Sporting de Gijón de dejarlo marchar, a lo que se ha negado desde agosto.

Pero si finalmente sale Alain Oyarzun, el CCF se encontrará con una ficha mayor de 23 años más para usar. Y entre las opciones que manejan en El Arcángel, según ha confirmado este periódico, está Nahuel Arroyo, extremo catalán de 25 años que va a salir a préstamo desde el Albacete ante la falta de minutos (233 acumula en diez partidos, de los que solo salió de inicio en la visita copera a El Arcángel). El jugador firmó el pasado verano un contrato con los manchegos hasta 2023 tras una buena campaña en la Llagostera, donde hizo seis goles en 28 partidos. Antes pasó por el filial del Girona, el Palamós y el Horta, demostrando su calidad como segundo delantero o tirado al perfil izquierdo.