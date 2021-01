El Córdoba CF afronta otro frenético cierre del mercado de fichajes

Apenas se había subido el equipo en el autocar de vuelta a Córdoba cuando el Córdoba CF anunció el fichaje de Moussa Sidibé, cedido por la Ponferradina hasta el final de la presente temporada. Fue apenas el pistoletazo de salida a unas últimas 24 horas de mercado que se prevén frenéticas –un año más–, con la entidad, pendiente de incorporar al menos a un sub 23 más y de dar la baja a Alberto Salido. Hasta ahí, lo que cabe esperar, pero más allá de eso no se pueden descartar sorpresas extras, porque incluso la marcha de Darren Sidoel no sería nada descabellada, como tampoco alguna última salida en el grupo de jugadores mayores de 23 años, que fuese cubierta por un refuerzo de última hora.

Pese a que en esta ocasión el Córdoba tenía planificado apenas hace uno o dos movimientos, enfocados a jugadores del perfil sub 23 que reforzaran el ataque, los acontecimientos y los últimos resultados del equipo han llevado a la planta noble de El Arcángel ciertas dudas sobre la idoneidad de buscar alguna incorporación más para poner a Pablo Alfaro en sus manos los recursos necesarios para poder pelear por el ascenso. Para ello, primero habrá que asegurar uno de los tres primeros puestos en la primera fase, algo que ahora mismo no cumple el conjunto blanquiverde, antes de mirar ya hacia la siguiente meta que establece la competición.

El técnico aragonés, de hecho, volvió a dejar bien a las claras que no tiene todas las piezas que desearía en su equipo. Lo hizo ya desde la previa, con una convocatoria de la que se quedaron fuera Alain Oyarzun y Alberto Salido por decisión técnica. Y lo volvió a hacer durante el encuentro ante el UCAM Murcia, en el que solo realizó dos cambios, utilizando a Piovaccari y Luismi como únicos revulsivos. Un detalle que se repite en las últimas semanas y que es más que significativo, toda vez que el reglamento permite esta temporada realizar cinco permutas por partido a cada equipo.

En Murcia se quedó sin debutar Alberto Ródenas, que apenas acumuló dos entrenamientos antes del desplazamiento, al que fue citado más por entrar rápidamente en la dinámica del equipo que porque se esperara una aportación inmediata de él.

Al menos, una entrada y una salida

Con esas carencias bien detectadas, el Córdoba afronta el último día del mercado con la certeza de que Alberto Salido abandonará la entidad. El club, de hecho, tiene bastante avanzada la marcha del ariete balear, que jugará si nada cambia a última hora en un conjunto de la misma categoría, pero perteneciente a otro grupo distinto al IV, en el que militan los blanquiverdes.

Además, el club ya no cierra la puerta como hace unos días a una posible salida de Darren Sidoel, que ha pedido gozar de unos minutos que en El Arcángel no encontrará, salvo cambio radical de su papel en el equipo. Si sus agentes son capaces de encontrarle destino, el CCF facilitaría su marcha, ante la petición del futbolista, con contrato solo hasta junio.

Con una salida segura y otra más que posible, la dirección deportiva centrará sus esfuerzos en cubrir al menos una de esas fichas. En ese aspecto, Berto González sigue siendo la primera opción como atacante sub 23 deseado. La entidad apurará las horas para conseguir al avilesino, sin dejar de mirar a otras opciones de mercado, como la del hispano-ecuatoriano Kike Saverio, que saldrá de Osasuna en busca de minutos, y con el que el Córdoba ha contactado en los últimos días.

A partir de ahí, el mercado dictará si el club cordobesista realiza algún movimiento más. En caso de marcharse finalmente Sidoel, esa ficha sub 23 podría quedar libre, pues en la entidad consideran que en el centro del campo hay efectivos suficientes. Si por otro lado se produce una salida de mayores de 23 años, con Alain Oyarzun en el foco de todas las miradas –el no viajar a Murcia es un toque de atención por su bajo rendimiento–, el Córdoba sí apuraría para buscar un relevo más que complete el plantel. Serán, en todo caso, unas horas finales de infarto en El Arcángel.