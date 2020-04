La RFEF desestima la reclamación de Clínicas Beiman contra el Córdoba CF

No todo van a ser malas noticias para el Córdoba CF, que este viernes se ha encontrado con un puñado de obstáculos más en su deseo de pelear por el ascenso a Segunda División. Porque la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la misma que apuesta por un modelo de play off que deja fuera al conjunto blanquiverde y que ya ha encontrado respaldo en la Comisión Mixta de Segunda B y Tercera, y en la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), ha resuelto, a través de su Comité Jurisdiccional, no admitir la reclamación demandada por Clínica Beiman contra la entidad cordobesista.

Beiman, que hasta enero prestaba los servicios médicos al club, reclamaba al CCF 178.902,72 euros, así como la suspensión de los derechos federativos "por incumplimiento del contrato de prestación de servicios médicos y fisioterapéuticos suscrito entre las partes el 21 de enero de 2019", según la reclamación.

La clínica inició el proceso de reclamación y la demanda del bloqueo de los derechos federativos ante la RFEF después de que el Córdoba optase por no subrogar el contrato de los servicios médicos tras la compra de la Unidad Productiva por parte de Infinity, oficializado el pasado 5 de diciembre.

En su escrito, la RFEF deja claro, en referencia al contrato firmado por el Córdoba CF SAD y Clínica Beiman, que "los firmantes decidieron, libre y voluntariamente, someter cualquier controversia que pudiera derivarse del contrato de prestación de servicios médicos especializados a los Juzgados y Tribunales de Córdoba".

Por lo tanto, la Federación advierte de que "la presente resolución agota la vía deportiva". Y, de este modo, acepta las alegaciones presentadas por el club cordobesista, que cuestionaba la competencia del Comité Jurisdiccional y la legitimación activa de Beiman para sustentar su reclamación.

Este fue el primer paso dado por la clínica cuando conoció la noticia el pasado 4 de febrero. Ahora le queda la vía judicial para intentar hacer valer el contrato por diez temporadas que firmó en el último curso bajo la presidencia de Jesús León, así como la indemnización de 240.000 euros que recogía una de las cláusulas.

El CCF esgrimió en su día que sus emolumentos eran "abusivos" -cercanos a los 20.000 euros, cantidad similar a la que percibía su antecesor en el cargo, Javier Bejarano- y que había cometidos que realizaba que no eran "esenciales". Poco después incorporó a Víctor Salas como coordinador del área de salud, en coordinación con Quirón, con la idea de tener unos servicios médicos propios y no externalizados.