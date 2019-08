Enrique Martín: "Tres o cuatro jugadores nos vendrían bien para dar ese último empujón"

Enrique Martín terminó satisfecho de "un buen entrenamiento" ante un Rayo Vallecano que exigió "mucho" a los suyos, en el partido de presentación en El Arcángel. El técnico navarro, que destacó la seriedad del Córdoba CF, aprovechó la comparecencia para pedir "tres o cuatro jugadores" con los que "completar la plantilla", a ser posible antes de que la competición arranque en dos semanas.

El preparador blanquiverde recalcó el "buen partido" del CCF ante un rival que "tiene grandes jugadores que nos han hecho trabajar a tope, que es lo más importante". "El equipo ha estado serio y nos ha faltado en el primer tiempo un poquito más de balón, pero el Rayo es rápido, presiona bien y no te deja. Pero estoy contento de la gran predisposición que tiene el equipo, que es la base para ir creciendo en todos los aspectos", insistió.

Martín no escondió sus cartas y desveló que el once se parecerá mucho al que iniciará la liga ante el Recreativo Granada "a expensas de que nos gustaría que algún elemento más se incorporara. Sebastián (Castro) puede venir ya esta semana y deben llegar dos o tres cosas que nos puedan completar lo que se ha visto en el primer tiempo, pero es más o menos la idea. Quedan dos semanas, pero espero que se den estas incorporaciones".

"Adelante tenemos sólo a Juanto y uno o dos delanteros podemos necesitar y algún otro jugador también. Como entrenador te puedo decir más de los que vayan o pueden venir. Tres o cuatro jugadores nos vendrían bien para dar ese último empujón y completar ya la plantilla. Tres jugadores estarían bien y, a partir de ahí, estaría muy bien", argumentó el de Campanas.

Ajeno a los problemas extradeportivos

Pero, ¿para entrar tiene que salir alguien? De partida parece que no porque Enrique Martín apuntó que cuenta "con Sebas Moyano y Zelu, y con Antonio Moyano. Están bien, son chavales que están ahí pegando y entiendo que van a seguir con nosotros, no he pensado ninguna otra cosa".

Sobre el 5-3-2 utilizado ante los madrileños, el navarro advirtió que "es un sistema que me gusta. Han jugado bastantes jugadores de los que pueden iniciar la liga, y es una manera de abrir el campo mucho". Además, reseñó que "el equipo está cogiendo una capacidad de trabajo fundamental. En estrategia defensiva hemos estado intensos y fuertes, y desde ahí habrá partidos más brillantes y menos brillantes".

Por último, Enrique Martín pasó de puntillas sobre la actualidad del club, dejando claro una vez más que está "tan envuelto en lo que significa Córdoba que no me deja desviarme de ese sentimiento que voy viendo en la gente, que está por encima de todas estas circunstancias que están alrededor. Estoy tan metido ahí que lo demás, como no puedo hacer nada… Imagino que se solucionará. Espero que el equipo esté bien, centrado en lo nuestro, y en lo demás no podemos hacer nada".