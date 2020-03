Tras una semana complicada, debido al ruido levantado por la derrota ante el Algeciras, a Raúl Agné le tocaba dar la cara en la previa del duelo ante el Cartagena. Y el técnico aragonés lo ha hecho para reafirmarse en sus principios, lamentando eso sí que "hace una semana se me preguntaba si renovaría y ahora si me van a echar".

Todo ello en cuestión de unos días, pero con el duro tropezón frente al Algeciras por medio. "Era una derrota que no esperábamos ni queríamos, que llegó en un momento que no deseábamos. Pero más allá de eso, lo que dije es que esto continúa. Hace una semana se decía que vamos a por el primer puesto y ahora somos un desastre. Lo único que dije es que hay que tener tranquilidad, pero no estoy en la cabeza de los demás para ver cómo se interpreta", comentó el técnico cuestionado por las declaraciones de algunos consejeros del club.

Agné reconoció que le molesta "que se diga que Raúl y el grupo no está a la altura, cuando aquí las hemos pasado putas. En otros clubes, con estas circunstancias, lo normal es que el equipo estuviera a 10 ó 12 puntos de la promoción". Pero a su juicio, si algo ha demostrado el vestuario "es que sí estamos por la labor y estamos comprometidos", a pesar de que "hacemos cosas mal, yo el primero, pero creo que estamos donde queremos, en la pelea. Nos gustaría estar los segundos, claro. Tenemos que mejorar, sí y tomar conciencia de que no nos podemos permitir el lujo de fallar más, pero ahora a todo el mundo le cuesta más sacar los partidos".

El técnico no quiso entrar a valorar las declaraciones que se han sucedido durante la semana, aunque sí indicó que le gusta más "la tranquilidad que el ruido, pero sé que en este negocio a veces el ruido es necesario". "Yo creo mucho en la disciplina interna, es mi manera de ser. Estoy seguro de que todo lo que se ha dicho ha sido con buena intención, pero más allá de eso yo tengo otra forma de ser. Hasta ahora hemos estado bien, en una buena línea y en momentos en que uno puede dudar, los profesionales no podemos hacerlo. Siempre he dicho que esto va a acabar bien", reiteró al respecto.

Mirando ya al duelo ante el Cartagena, el técnico del Córdoba ha destacado del rival que tiene "una plantilla de un potencial enorme, con Carrasquilla, que es de mucho nivel y potencial arriba". "Es un equipo dinámico, experto y vertical. Pero a nosotros se nos dan mejor los partidos con equipos de la zona alta. Será complicado, pero ellos supongo que nos respetarán mucho. Espero que sea un partido muy igualado, con fases para cada equipo y esperemos tener la contundencia en el área que por ejemplo el otro día no tuvimos", apuntó el aragonés.

Además, consciente de que por las dudas generadas durante la semana el partido puede resultar trascendental para su futuro, Agné aseguró que al fin y al cabo "son tres puntos" y que no se para "a pensar ni un segundo en ese sentido". "A los jugadores los veo bien, que es lo que me preocupa. Estamos implicados y convencidos de que esto va a ir bien. Lo que no pueda controlar, no pierdo ni un segundo", añadió.

En ese duelo ante otro contendiente al play off, Agné tendrá bajas que le obligarán a hacer permutas. "Haremos los cambios que nos obligan las bajas e intentaré no hacer cosas raras ni inventos que no funcionan", comentó el técnico, de cara a un partido en el que tiene claro que "si lo ganamos, el lunes todo el mundo estará contento, volveremos a hablar de que vamos a por el primero. Y si no lo ganamos yo seré el más feo, los jugadores los más malos y seguirá el terremoto". Al margen de eso, cree que "al Cartagena le puede valer más el punto, nosotros saldremos a ganar y al final del partido veremos qué desenlace tiene".

Piovaccari y Jordi Tur

En lo que a nombres propios se refiere, al técnico cordobesista se le preguntó por la aportación de Piovaccari, que todavía no se ha estrenado como goleador. "Desde la llegada de Pio generamos más ocasiones que antes. No está transformando y hemos hablado. Él es consciente de para qué ha venido. Pero cuando el delantero empiece a marcar luego no para. Yo le pido otras cosas a parte del gol a Pio", apuntó sobre italiano.

Otro futbolista al que se refirió Agné fue Jordi Tur, para señalar que "le llegará su momento", si bien ahora está "optando por otro perfil de futbolistas, porque el momento en el que estamos es complicado para la gente joven, pero Iván, por ejemplo, ha entrado bien y espero que Jordi encaje, pero estoy convencido de que lo hará porque es un buen jugador".