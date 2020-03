La derrota ante el Algeciras ha sembrado un mar de dudas en el Córdoba CF. Un simple tropiezo después de una racha bastante buena durante el mes de febrero ha bastado para que arrecien de nuevo las críticas. Y lo más sorprendente es que esta vez no llegan solo desde el entorno y los medios de comunicación, también desde el propio club.

El Córdoba ha salido esta semana de los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias por el ascenso y ese paso atrás no ha gustado nada en los despachos de El Arcángel. La exigencia es máxima y eso, unido al déficit de puntos con el que se encontraron los nuevos rectores del club a su llegada, ha generado la sensación de que cualquier tropiezo puede dar al traste con la temporada.

Por eso, más allá del descontento mostrado por cierta parte de la afición, que silbó al equipo durante algunos momentos del choque ante el Algeciras, lo más llamativo es que desde dentro del club surgen voces discordantes con la labor que están llevando a cabo los jugadores y el cuerpo técnico. Y no es una voz cualquiera dentro de la estructura interna de la entidad. Fue Adrián Fernández, el consejero de Infinity dedicado a la parte deportiva, el que no se cortó ni un pelo a la hora de analizar el momento del equipo que entrena Raúl Agné. Fue en los micrófonos de Radio Córdoba, en los que Adrián mostró su descontento por la imagen que el equipo transmitió ante el conjunto algecirista. "No podemos salir como salimos ayer, tiene que cambiar necesariamente", apuntó de forma tajante el consejero.

El gran valedor de los nuevos técnicos que llegaron hace unos meses a la dirección deportiva del club, Juanito y Miguel Valenzuela, aseguró que el Córdoba tiene "una de las dos mejores plantillas del Grupo IV y los resultados no están a la altura de la plantilla que tenemos". Una aseveración que llega justo después de que el equipo haya enganchado dos jornadas sin ganar de nuevo, con un empate ante el Cádiz B y la derrota ante el Algeciras.

Fernández se mostró preocupado porque observa "una falta de ambición y una pasividad tremenda que no se puede admitir" en el equipo blanquiverde, algo que considera que "hay que corregirlo, tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos y empezar a apretar". El sevillano se mostró muy claro al afirmar que sobrevuela que "parece que da igual ganar, perder que empatar; se da por hecho que somos unos campeones y todo está estupendo, pero no se puede dar por hecho nada, hay que apretar más, hay que salir a morder de otra forma los partidos".

Y es que el nerviosismo parece haberse apoderado de los responsables del club, después de que el equipo haya dado un paso atrás justo en el momento en el que parecía haber acelerado en busca de las dos primeras posiciones de la tabla, ocupadas por el Cartagena y el Marbella.

Descartan una medida drástica, de momento

Con todo, y pese a la claridad de los mensajes lanzados, Adrián Fernández aseguró que en la directiva del club no piensan en una posible medida drástica como la destitución del técnico, Raúl Agné. "Nosotros no estamos contemplando tomar medidas drásticas, no está en nuestro radar, lo que está en nuestro radar es subir el nivel de exigencia y salir a comernos a los rivales; no estamos hablando de otra cosa ahora mismo".

Y es que, a pesar de todo, el consejero de la entidad blanquiverde defendió que los jugadores y técnicos "son todos unos grandes profesionales, con mucha experiencia y son conscientes de lo que hay, saben lo que hay y lo que tienen que hacer", aunque dejó claro que "la cuestión es que se empiece a implementar".