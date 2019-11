Raúl Agné: "Hacía tiempo que no entrenaba a un grupo con tantas ganas"

Aunque intenta "prestar la mínima atención" a todas las noticias extradeportivas que estos días pueblan la actualidad del Córdoba CF porque "cada semana es una", Raúl Agné no es ajeno a la complicada situación del club blanquiverde. La llegada de los administradores judiciales ha puesto luz a los problemas, pero las soluciones todavía se hacen esperar para un equipo que ha decidido dar "un paso al frente necesario" para ayudar a la economía de la sociedad pasando a utilizar sus coches particulares para acudir a entrenar.

"La Ciudad Deportiva está al lado y no somos marqueses para ir en autocar. Si podemos ir en coches y así se ahorra algo y se puede pagar alguna nómina a algún empleado...", ha comentado el técnico aragonés, que acto seguido ha alabado "la actitud excelente" de sus jugadores para afrontar este momento: "Hacía tiempo que no entrenaba a un grupo con tantas ganas. Debemos intentar seguir teniendo este clima y ese ambiente de trabajo".

Agné, que no ha querido hacer públicos los mensajes que le trasladaron Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabéu durante el encuentro mantenido esta semana porque "las empresas han de ser herméticas y los grupos también, y se debe quedar la cosa dentro", sí ha comentado que "hubo una toma de contacto y nos expusieron la situación", dejando caer que "todo el ruido externo muchas veces tampoco es verdad".

Con todo, la situación es más que delicada, y eso deja en el ambiente la posibilidad de que haya una tercera nómina impagada que pueda provocar la salida en bloque del plantel, algo que no teme especialmente el de Mequinenza, que se siente "muy tranquilo". "No sé si se irán en desbandada o harán una huelga a la japonesa, y trabajarán gratis. A día de hoy no tiene pinta, porque les veo entrenar muy bien".

Ganar a domicilio, el reto inmediato

Todo a pesar de que "no cobramos y estamos en las pérdidas que estamos", lo que hace que Raúl Agné no pierda "ni un segundo en pensar si puede venir" algún jugador en el próximo mercado de invierno, entre otras cosas porque a saber cómo llegará el Córdoba a ese momento: "Creo en los que tengo aquí, e intento mejorar lo que tenemos aquí, en eso estoy centrado".

Y con ese grupo de 23 profesionales, más la ayuda del filial, el preparador blanquiverde sigue preparando la visita del domingo al UCAM Murcia, "un rival hecho par estar en la parte alta, con buenas individualidades. La clasificación no refleja lo que es, está mejorando con el nuevo entrenador y, de mitad campo para adelante, tiene jugadores buenos. No podemos esperar un partido fácil, porque no lo va a ser".

Alberto, Vera y Samu, con opciones de entrar en la lista Raúl Agné ha contado en los últimos entrenamientos con Alberto del Moral -ya estuvo en el banquillo ante el San Fernando, en el estreno del aragonés-, Samu González y Vera, tres jugadores del filial que incluso tendrían alguna opción de entrar en la convocatoria para Murcia. El técnico tiene las bajas seguras de los internacionales Fidel Escobar y Owusu, y los lesionados Xavi Molina y Jesús Álvaro, que espera que estén ya "la próxima semana". Además, Sebas Castro está completamente integrado en con el Córdoba B, por lo que tiene 18 justos, si bien Antonio Moyano lleva dos días al margen del grupo.

Porque a juicio del maño, será "un partido de dos claros candidatos a estar arriba del todo". "Es un buen rival, un club serio, con jugadores importantes para la categoría y espero que se vea un buen partido de fútbol y ojalá nos llevemos la victoria o podamos sacar algo positivo", ha proseguido Agné, cuya idea es mantener el plan ya puesto en marcha ante el Villarrobledo y que tan bien funcionó: "La idea va a ser la misma, buscaremos este camino que hemos elegido".

"Hemos cogido una dirección, que es el balón, y otra cosa es el rival. Personalmente creo que ganar fuera siempre es más complicado, pero no he entendido nunca por qué. Sí he visto que el Córdoba ha ganado en dos años un partido fuera y tenemos que reventar ya uno lo más pronto posible, porque iremos para adelante con dos victorias seguidas y necesitamos una fuera".