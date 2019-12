Raúl Agné: "Somos el Córdoba CF y vamos a intentar ganar"

El Córdoba CF ya está centrado en su estreno en la Copa del Rey, que llegará este miércoles ante el Sanse (Municipal José Luis de la Hoz-Matapiñonera, 17:30). Raúl Agné ha dejado claro en su comparecencia de prensa prepartido que su equipo afrontará el choque con la idea de "pasar la eliminatoria" y continuar así con la buena racha de juego y resultados que atraviesa en el Grupo IV de Segunda División B.

Advirtiendo que "habrá bastantes cambios" en la alineación titular con el objetivo de dar minutos a los menos habituales en la competición liguera, el técnico cordobesista ha recalcado que, aunque "estamos en otro escenario, otra competición, queremos ir a hacer un buen partido, pasar la eliminatoria". "Intentaremos sacar el partido adelante", ha incidido el de Mequinenza, consciente de que tocará adaptarse a una "climatología que no será buena" y a un césped sintético, además de la fortaleza de la escuadra madrileña.

"Ellos tienen ventaja porque nosotros hemos continuado entrenando en césped natural", ha explicado Agné, al que le preocupa sobre todo "que nadie se haga daño", más allá de las peculiaridades del terreno de juego y su influencia en el desarrollo del choque. El preparador aragonés, además, ha recalcado que "la intención será la misma" por parte del CCF, y esto pasa por "ser un equipo vertical, combinativo, y sin balón ser agresivos, un buen bloque defensivo...".

El entrenador blanquiverde tiene claro que el interés de la Copa del Rey pasa principalmente porque "no hay un partido que quiera dejar de competir", si bien aparece como una buena oportunidad para que jugadores con menos protagonismo "puedan demostrar que son importantes". "Es un partido igual de importante que uno de liga porque somos el Córdoba y vamos a intentar ganar", ha insistido dejando a un lado su postura sobre el mercado de invierno porque "hasta que no se abra y mientras tengamos competición, todos son disponibles".

El técnico, sin noticias sobre el futuro de Gabriel Novaes "No tengo ni idea de Novaes, sé que no está y, si no vuelve, que le vaya muy bien el resto de su vida", ha señalado Raúl Agné al ser cuestionado sobre el más que posible no retorno del delantero brasileño, que viajó la pasada semana a su país. El Sao Paulo, club que posee sus derechos federativos, podría repescarlo ante las dificultades que el ariete está encontrando en su etapa en España, donde no ha cuajado ni en el filial del Barcelona ni en el Córdoba.

Mirando al Sanse, Raúl Agné ha admitido que "si ves los números dices que es un equipo malo, con respeto, pero viendo los futbolistas que tiene no es tan malo; es un buen equipo que no ha empezado bien la liga y hasta el otro día llevaba seis derrotas, cuando cortaron la racha con un 3-3". Es por eso que ha querido lanzar un mensaje de cautela porque "no he ganado nunca un partido antes de jugarlo y creo que el Sanse se tomará la Copa muy en serio".

Por último, el técnico del CCF ha deslizado que, pese a las obligaciones propias de todo profesional, el torneo no le atrae especialmente porque el formato está hecho para beneficiar a los grandes. "Nunca me ha tocado un grande, y la Copa me acaba molestando porque son plantillas cortas y te centras en la liga. Pero ojalá, si pasamos, nos toque un grande, porque más de lo mismo al final te acaba cansando".